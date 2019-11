Pimeyteen tuijottaminen on alkanut Lapissa – Enontekiön kaamoskamera on käynnissä.

Hallinto-oikeus linjasi, että ARA voi peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman, säätiö ei tyydy päätökseen

Helsingin hallinto-oikeus linjasi keskiviikkona antamallaan tuomiolla, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella (ARA) on oikeus peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysasema. Hallinto-oikeus katsoi, että säätiön riskinotto sijoitustoiminnassa on ollut yleishyödyllisyyttä koskevan sääntelyn vastaista. Esimerkiksi lainan antaminen konsernin ulkopuolisille on kiellettyä. Lue lisää