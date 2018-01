Ennen The Voice of Finlandiin kuvausten alkua Elina Kottonen roikuttaa käsiä varpaissa

Uusi The Voice of Finland -kausi alkaa Nelosella. Tähtivalmentajina ovat Toni Wirtanen, Anna Puu, Redraman ja Olli Lindholm.

Juontajan on tuttuun tapaan Heikki Paasonen ja uutena takahuonetoimittajana Elina Kottonen. Ruudussa nähdään myös somekasvo Tinni Wikström.

– Takahuoneessa on osattava olla laulajien tunteiden ilmapuntarina, kunnioittaa heille tärkeää ja jännittävää kokemusta ja reagoida hetkessä tilanteen mukaan, Kottonen kuvaa työtään.

Kottosen mukaan parasta valmistautumista on hyvät yöunet, koska kuvauspäivät ovat pitkiä.

– Jos unet jäävät vähiin, niin väsymykseen on helppo suhtautua huumorilla, sillä ohjelman tekeminen hyvällä porukalla on niin hauskaa hommaa.

Ennen ohjelmaa Kottonen venyttelee.

– Keskittyminen paranee, kun vaikka vain hetken roikottaa käsiä varpaissa ja hengittää hyvin. Kotiin miehelleni ja pikkuiselle tyttärelleni soitan tai viestittelen myös aina vähän ennen kuvausten alkua, Kottonen sanoo.

Hän kertoo katsoneensa aikoinaan jo The Voice of Finlandin ensimmäistä kautta ihaillen.

– On ollut upeaa päästä mukaan tuotantoon ja tällä kertaa ohjelmaa onkin varmaan aika erilaista katsoa kuin edellisiä kausia, kun olen päässyt näkemään kuvaukset kulisseista.

– Kannattaa katsoa, hän innostaa.

Luvassa yleisöön tarttuvaa naurua ja itkuakin

Kottonen hehkuttaa myös ohjelmaa. Ääni ratkaisee -vaihe on täynnä lahjakkaita laulajia, valmentajien hauskaa keskinäistä nokittelua, yleisöön tarttuvaa naurua ja itkuakin.

– Uusi valmentaja Toni Wirtanen tuo ohjelmaan uutta särmää, eikä Tonin kertakaikkisen viihdyttävää verbaliikkaa kannata edes yrittää vastustaa, Kottonen kertoo.

Henkilömuutosten lisäksi tällä kaudella on luvassa muitakin muutoksia. Kaksintaisteluissa on tähtivalmentajien jatkuva kaappausmahdollisuus, jossa valmentaja voi kaapata niin monta laulajaa kuin haluaa. Kaikista kaapatuista vain kaksi voi päästä seuraavaan Knockout-vaiheeseen.

– Ääni ratkaisee -vaiheen jaksoissa uutena mahdollisuutena oli kysyä suoraa valmentajilta heti esityksen jälkeen vaikkapa, miksi he eivät jonkun laulajan kohdalla kääntäneet tuoliaan. Saimme kiinnostavia vastauksia ja välillä myös naurukohtauksia, Kottonen paljastaa.

Edellisen kauden aloitusjakso keräsi noin vuosi sitten lähes 700?000 katsojaa.

The Voice of Finlandin finaali on 20. huhtikuuta.

Yli 2000 pyrki mukaan

Nyt alkavalle seitsemännelle kaudelle haki mukaan reilut 2000 esiintyjää. Ensimmäiseen Ääni ratkaisee -vaiheeseen tiensä on selvittänyt noin yhdeksänkymmentä kilpailijaa.

Ensimmäisessä jaksossa mukana on laulajia Helsingistä, Espoosta, Keravalta, Hyvinkäältä, Joensuusta, Sotkamosta, Seinäjoelta, Lahdesta ja Jyväskylästä.

Nelonen perjantai 5.1. klo 20.00