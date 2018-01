Ennakkoäänet: Paavo Väyrynen päihitti Matti Vanhasen

Kun lähes kaikki ennakkoäänet on laskettu, Paavo Väyrynen on saanut 5,9 prosenttia ja Matti Vanhanen 4,5 prosenttia.

–Onnittelut Sauli Niinistölle, kyllä hän on tämän vaalin voittanut, sanoi Matti Vanhanen ennakkoäänten tultua julki.

Väyrysen kanssa kamppailee perussuomalaisten ehdokas Laura Huhtasaari. Hän on saanut noin 6 prosenttia ennakkoäänistä.

Vaalivalvojaisissaan Paavo Väyrynen sanoi, että tulos jännittää aina etukäteen.

Paavo Väyrynen pyrki presidentiksi valitsijayhdistyksen listoilta.

71-vuotiaalla Väyrysellä on takanaan pitkä ura politiikassa. Väyrynen on keskustan entinen puheenjohtaja (1980?-?1990), pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri. Väyrynen on ollut opetus-, työ- ja ulkoministerinä. Vuodesta 2014 lähtien hän on ollut Euroopan parlamentin jäsen. Väyrynen oli europarlamentaarikko myös vuosina 1995?-2007.

Keskustan ehdokas näissä presidentinvaaleissa on Matti Vanhanen.

62-vuotias Vanhanen on myös pitkän linjan poliitikko. Hän oli pääministerinä vuosina 2003?-?2007. Hän toimi keskustan puheenjohtajana 2003?-?2010 ja kansanedustajana 1991?-?2010 ja uudelleen vuodesta 2015.

Ennen ennakkoäänien laskua Matti Vanhanen sanoi, että hän on nauttinut kampanjan joka hetkestä.

Istuva presidentti Sauli Niinistö on saanut ennakkoäänistä suurimman osan, noin 64 prosenttia.