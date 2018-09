"Emme havainneet mitään riskejä, miksi mittaukset pitäisi keskeyttää" – Opetushallitus ohjeistaa jatkamaan Move-mittauksia

Opetushallitus ilmoitti perjantaina, että koulujen viides- ja kahdeksasluokkalaisten kohuttuja Move-kuntotestauksia voi jatkaa normaalisti.

–Emme ole havainneet sellaisia riskejä, että mittaukset pitäisi keskeyttää. Move-mittauksia jatketaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan. Ne velvoittavat kunnat järjestämään mittauksia, joiden sisältö on kehitetty asiantuntijoiden yhteistyönä, Opetushallituksen johtaja Matti Lahtinen totesi perjantaina Move-mittausten turvallisuutta käsittelevässä tilaisuudessa.

Hän korostaa koulujen vastuuta ja peräänkuulutti kodin ja koulun yhteistyön kehittämistä, jotta tärkeät terveystiedot tulevat myös mittauksia toteuttavien opettajien tietoon.

Lahtinen muistutti myös siitä, että terveystietoja voidaan tarvittaessa välittää myös ilman suostumusta, jos terveydentilaan liittyvä riski on opetuksen kannalta tärkeää saada tietoon.

–Suostumuksen saaminen on paras vaihtoehto luottamuksen kannalta. On tärkeää muistuttaa myös vanhempia siitä, kuinka tärkeää tiedonsiirto on.

Opetushallituksen perjantaina pitämässä tilaisuudessa kuultiin myös muun muassa UKK-instituutin, Jyväskylän yliopiston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoita.

"On tärkeä tunnistaa riskiryhmät"

Move-mittausta kehittämässä ollut lääketieteen professori Urho Kujala nosti esiin sen, että Moveen sisältyvästä 20 metrin viivajuoksusta eli piip-testistä on erittäin laajat kokemukset.

–Move-mittausjärjestelmä auttaa oppilasta seuraamaan omaa fyysistä kuntoaan. Kestävyyskunto on tärkeä biologinen ominaisuus ja yhteydessä esimerkiksi kehon koostumukseen. Siihen pitäisi kiinnittää huomiota nuoresta saakka, Kujala kertoi.

Hän muistutti myös, että äkkikuolemat ovat lapsilla ja nuorilla erittäin harvinaisia, ja ne ovat yleensä sydänperäisiä. Maailmanlaajuisesti äkkikuolemien riski hänen mukaansa on laskenut.

Kujalan mukaan olisi tärkeää rakentaa toimiva kodin, koulun ja terveydenhuollon yhteistyömalli.

–On tärkeä tunnistaa lapset, joilla riski. Terveiden lasten liikuntaa ei ole mitään syytä rajoittaa, päinvastoin heitä pitäisi kannustaa.

"Emme löytäneet huomautettavaa testin turvallisuudesta"

Myös UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari vakuutti puheenvuorossaan Move-mittauksen olevan turvallinen ja luotettava lasten fyysisen kunnon mittari.

–2010-luvun taitteessa päättyi kolmivuotinen EU-maiden Alfa-projekti. Siinä lasten ja nuorten kestävyyskunnon osalta luotettavimmaksi testiksi osoittautui 20 metrin viivajuoksu. Siitä voi olla monta mieltä, onko se kiva. Emme löytäneet mitään huomautettavaa testin turvallisuudesta, Vasankari sanoi.

Hänen mielestään suurimmat haasteet Movessa on jatkuva kouluttaminen ja tietosuoja.

–Voisimme vahvistaa jatkokouluttautumista, että myös uudet opettajat pääsisivät kiinni mittaukseen. Isossa roolissa on myös kodin ja koulun välinen vuoropuhelu.

–Lähtökohtana on terveiden oppilaiden testaaminen. Siinä ei ole mitään väärää.

Hänen mukaansa on pohdittava myös sitä, miten tiedonsiirto tapahtuu eri ammattiryhmien välillä.

–Move on niin uusi tuttavuus, että siellä (kouluissa) kipuillaan, kenen tontille se kuuluu.