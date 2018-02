"Emännällä on parempi kuva siitä, mitä häistä tulee, enkä lähde sitä sotkemaan", sanoo Unelmahäiden sulhanen

Unelmahäät **

Unelmahäät esitellään uutena sarjana, joka kuvaa "suomalaisten rakkaustarinoita ja ikimuistoisia rakkauden juhlia". Mutta kas, formaatti vaikuttaa kertojaääntä, Ola Tuomista, myöten varsin tutulta, ja niinhän se onkin.

Aikanaan Ylen kanavilla esitetty Satuhäät on saanut uuden nimen ja kanavapaikan mutta noudattelee varsin pitkälle tuttua kaavaa. Katsoja tietää, mitä saa, kun Tuominen vakaalla äänellään lupaa, ettei edes sadepäivä voi sammuttaa nuoren lemmen roihuavaa liekkiä, kun uusi hääpari astuu alttarille.

Ensimmäisen jakson morsiamena ja sulhasena nähdään 24-vuotiaat espoolaiset, italialaiseen temperamenttiinsa toistuvasti vetoava Fransesca D’Ambrosio ja veturinkuljettajaksi opiskeleva jääkiekkotuomari Renny Mattlar.

Ohjelman ja koko parisuhteesta annetun kuvan asetelma on selvä, kun Renny kuittaa, kuinka "emännällä on parempi kuva siitä, mitä häistä tulee, enkä lähde sitä sotkemaan". Häiden valmistelu on tiukasti morsiamen ja hänen tukijoukkojensa hyppysissä.

Unelmahäissä kerrotaan parin rakkaustarinaa samalla, kun sovitetaan hääpukua, etsitään kenkiä ja koristellaan hääpaikkaa. Täydellisten juhlien valmistelustressi huipentuu odotetusti h-hetkeä edeltävään päivään, ja italialaisveri kuohahtaa. Katsoja saa, mitä odottaakin.

Vihkipuhetta pitävä pappi julistaa kummallekin itseään temperamenttiseksi ja itsepäiseksi kuvaavalle aviopuolisolle kahdenvälisen kilpailun: Kilpailkaa toistenne kunnioittamisessa. Sydämellisyyttäkin tarvitaan, hän muistuttaa.

Ei olisi yhtään haitannut, vaikka ohjelma sisältäisi enemmän hääparin ajatuksia ja haaveita rakkaudesta ja avioliitosta ja vähän vähemmän häsläystä ja hösellystä.

TV5 maanantai 26.2. klo 21.00