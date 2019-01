Elinkautista istunut kolmoismurhaaja ja rikollisjengin ex-johtaja Lauri Johansson vaati vankilasta vapautumista – hovioikeus hyväksyi hakemuksen

Lehti: Lapsen raiskauksesta Suomessa epäilty guatemalalaismies pidätettiin USA:ssa

Yhdysvaltain rajavartiosto on ottanut kiinni guatemalalaismiehen, joka on etsintäkuulutettu Suomessa epäiltynä lapsen hyväksikäytöstä ja raiskauksesta, kertoo Times of San Diego -lehti. 36-vuotias mies jäi kiinni lähellä Dulzuraa Meksikon rajan pinnassa. Lue lisää