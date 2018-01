Elämä on kipeä juoksu, kun nuori leski kohtaa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivän hölkkämiehen

Unelmien pelikirja ****

Ihmissuhteet, rakkaus, elämä: helppo homma ei ole niistä mikään, mutta ei meillä tärkeämpääkään ole. David O. Russell ohjasi Matthew Quickin esikoisromaanin pohjalta romanttisen komedian, jossa kipuilematta ei selvitä sen paremmin romantiikasta kuin komediastakaan. Jennifer Lawrence esittää Oscar-roolissaan fiksua nuorta leskeä, joka tutustuu kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivään hölkkämies Bradley Cooperiin. (USA 2012)

Ota kiinni jos saat ****

Jalat otetaan alle myös Steven Spielbergin veijaritarinassa. Se tarinoi tositapahtumien pohjalta mestarihuijari Frank Abagnale Jr:sta, joka esiintyi sujuvasti muun muassa lääkärinä, lakimiehenä ja liikennelentäjänä. Ikuinen siloposki Leonardo DiCaprio oli loistava valinta poikamaisen ja hieman hämärän vilunkimiehen rooliin. Tom Hanks vetää vastapainoksi sitäkin kuivakkaampaa linjaa FBI-agentti Frank Hanrattyna. (USA 2002)

Jack Reacher – Tappajan jäljillä ***

Tom Cruise oli yllättävä valinta esittämään Lee Childin jännityskirjojen toiminnan miestä, noin 30 senttiä pitempää ja saman verran harteikkampaa Jack Reacheria. Pokeria ja silmänpilkettä ei tähdeltä ole ikinä puuttunut. Itsevarmuutta ja – rakkauttakin on useamman hengen varoiksi. Niiden turvin on luonteva saapua äijäilemään Pittsburghiin, jossa viisi ihmistä on kuollut tarkka-ampujan iskussa. (USA 2012)

