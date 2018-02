Eläinlääkäri teki järkyttävän löydön ylihärmäläiskennelistä – Viisi tanskandoggia, kaksi kissaa ja hevonen jouduttiin lopettamaan

Influenssakauden huippuviikot ovat alkaneet

Influenssaepidemiassa on meneillään nyt huippuviikot, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n erityisasiantuntijan Niina Ikosen mukaan influenssatapauksia on raportoitu runsaasti tai jopa erittäin runsaasti useimmissa sairaanhoitopiireissä. Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä influenssakäyntejä terveyskeskuksissa on huomattavan paljon. Lue lisää