Eduskunta aloittaa tänään tiedustelulakien käsittelyn: "Kukaan ei saisi käsittää niitä väärin urkintalaeiksi"

Lännen Media: Nuorten määrä psykiatrisessa sairaanhoidossa kasvaa rajusti

Psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut rajusti lähes koko maassa, kertoo Lännen Media sairaanhoitopiirien tietojen perusteella. 13–17-vuotiaita nuoria on tullut hoitoon lisää erityisesti muutaman viime vuoden aikana. Lähetteiden määrä on kasvanut huomattavasti esimerkiksi Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Esimerkiksi Uudellamaalla jo lähes joka kymmenes 13–17-vuotias nuori oli viime vuonna psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakas, Lännen Media kertoo. Lue lisää