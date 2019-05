Eduskunnan täysistuntorutiinit pyörähtävät käyntiin – SDP ruotii Hussein al-Taeen tapausta, ryhmänjohtajat istumajärjestystä

HELSINKI

Eduskunnan täysistuntorutiinit pyörähtävät tänään käyntiin vaalitauon jälkeen. Täysistunnossa muun muassa valitaan eduskunnan valiokuntien jäsenet. Valiokuntien kokoonpanot vastaavat eduskuntapuolueiden voimasuhteita.

Valiokuntien puheenjohtajuuksista sovittiin jo viime viikolla. Tuolloin sovittiin muun muassa, että SDP sai perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuuden ja keskusta sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajuuden.

Myös eduskuntaryhmät kokoontuvat iltapäivällä. Ryhmien kokouksissa keskusteltaneen muun muassa käynnissä olevista hallitustunnusteluista.

Puolueet vastasivat hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) kysymyksiin vappuaattoon mennessä. Rinteen mukaan tarkentavat keskustelut puolueiden vastausten pohjalta alkavat perjantaina.

Rinteen mukaan tavoitteena on, että varsinaisissa hallitusneuvotteluissa mukana olevat puolueet ovat tiedossa ensi keskiviikkona.

Al-Taeen tapaus esillä SDP:n ryhmässä

SDP:n eduskuntaryhmässä keskustellaan tänään myös kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd.) Facebook-kirjoituksista. Al-Taee pyysi maanantaina anteeksi vuosien takaisia kirjoituksiaan, joissa hän solvasi muun muassa sunnimuslimeja, homoja, somaleja ja juutalaisia.

Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vaati tiistaina al-Taeelta rehellisyyttä, kun tapausta käsitellään uudelleen eduskuntaryhmässä.

– Luottamus on kansanedustajan työssä toiminnan lähtökohta. On selvää, että tässä on tullut särö luottamukseen, Lindtman sanoi STT:lle.

STT kysyi al-Taeelta kirjoitusten kuvakaappauksista jo viime vuoden marraskuussa, jolloin hän työskenteli konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä. Al-Taee kiisti silloin kirjoitukset, epäili kuvien aitoutta ja uskoi kyseessä olevan selkeä mustamaalausyritys.

Maanantaina al-Taee myönsi blogissaan kirjoitusten olevan aitoja.

RKP haluaa keskemmälle

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat pohtivat tänään pidettävässä kokouksessaan muun muassa eduskunnan istumajärjestystä. RKP on esittänyt toiveen, että pääsisi istumaan täysistuntosalin oikeasta reunasta lähemmäs keskustaa.

Eduskunnan istumajärjestyksen on perinteisesti katsottu heijastavan puolueiden arvomaailmaa oikeisto–vasemmisto-akselilla.

RKP kokee aatteellisesti kuuluvansa pikemminkin keskustaan kuin laitimmaiseksi oikealle.

RKP:n perinteinen paikka on ollut käytännön määräämä, sillä laitimmaisille paikoille on ollut helpointa järjestää tulkkipalvelut. Nykytekniikan ansiosta tämä ei kuitenkaan ole enää välttämätöntä.