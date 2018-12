”Dogesta” ei tullut joka kodin koiraa, mutta trendit tuulevat myös koirakaupoilla

HELSINKI

Wow, such happy! Värikäs Comic Sans -fontti, hieman huonolla englannilla kirjoitetut sanat ja japanilaisen shiba-koiran veikeä ilme levisivät viisi vuotta sitten älylaitteiden näytöillä ympäri maailman. Doge-meemistä tuli niin tunnettu, että silloin tällöin ohikulkijat kutsuvat helsinkiläisen Sini Suutarin kahta shibaa doge-nimellä.

Shiboja kasvattavan Suutarin mukaan rodun tunnettuus on aivan selvästi kasvanut 2010-luvun taitteessa. Hänet meemi ensin yllätti, sitten se nauratti.

– Shiba on tosi ilmeikäs koira, joten ei ole ihme, että kuvat löysivät tiensä valtasuosioon.

Yksi shibojen tunnettuuteen vaikuttava tekijä on myös japanilaisen populaarikulttuurin nousu. Suomen Shiba -yhdistyksen puheenjohtaja, tamperelainen Tuire Siikala ei meinannut päästä kahden shibansa kanssa Tampere-talon ohi lainkaan, kun siellä järjestettiin muun muassa animeen ja mangaan keskittyvä Tracon-tapahtuma syyskuussa.

– Kaikki halusivat tulla tervehtimään, kun tunnistivat rodun japanilaiseksi, hän kertoo nauraen.

Beethovenkin toi trendin

Tiettyyn koirarotuun ihastuminen voi tarkoittaa vimmaista tarvetta saada oma koira. Joskus suuri joukko ihmisiä hullaantuu samaan rotuun yhtä aikaa.

Suutari on kasvattanut shiboja verkkaiseen tahtiin: viimeksi pentue syntyi reilut kaksi vuotta sitten. Kyselyitä tulee kuitenkin joka viikko. Siikalan mukaan kaikkialla Pohjoismaissa shibaa täytyy yleensä odottaa ainakin vuosi, sillä sopivia ottajia on enemmän kuin pentuja syntyy.

Koirarotujen trendit eivät ole someaikakauden tuote. Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen sanoo, että esimerkiksi hittielokuvista tutut pitkäkarvainen collie Lassie ja bernhardilainen Beethoven lisäsivät niin rotujensa tunnettuutta kuin suosiotakin pitkiksi ajoiksi.

– Myös julkkisten koirat vaikuttavat. Esimerkiksi erään presidenttiparin bostoninterrieri on selvästi lisännyt rodun suosiota Suomessa, hän sanoo viitaten Sauli Niinistön ja Jenni Haukion kansainvälistäkin mainetta niittäneeseen Lennu-lemmikkiin.

Aina syyt suosion nousulle tai laskulle eivät ole selviä. Lehkosen mukaan 1960-luvulla kettuterrierit olivat hurjan suosittuja, ja 1970-luvulla oli cockerspanielien vuoro. Nyt kansainvälisestikin suosituimpia rotuja ovat labradorit ja ranskanbulldogit.

Paperit kuntoon

Lehkosen mukaan on tyypillistä ja yleistä, että juuri muotirotu houkuttelee rahan perässä tulevaa kasvatusta ja pentutehtailua, jossa niin emon kuin pentujenkaan terveydelle ja hyvinvoinnille ei juuri anneta painoarvoa.

– Siitä ei hyvä seuraa, hän toteaa.

Lehkonen korostaakin, että jos koiraa hankkiva hakee tunteenomaisesti juuri tiettyä rotua, pentutehtailijoiden mahdollisuudet paranevat. Jotkut pentutehtailijat jopa tuovat koiria kotiinkuljetuksella, jotta taustat eivät paljastu.

– On surullista, että on niin tyhmiä ihmisiä, etteivät he piittaa koiran taustoista. Sitten kotiin tulee terveysvaivoista kärsivä koira, joka tärisee kolme päivää sängyn alla, kun sitä ei ole sosiaalistettu. Se on huono ennuste.

Pentua harkitsevia Lehkonen neuvoo muistamaan, että koira on pitkäaikainen sijoitus. Siksi järki on pidettävä kädessä – samoin paperit.

– Koiralla on paremmat mahdollisuudet hyvään elämään, jos taustat ovat kunnossa ja järjestöjen vaatimat terveystarkastukset ovat tehtyinä.

Trendikoirien sijaan ihmisten on Lehkosen mielestä syytä valita juuri omaan käyttöön ja elämään sopiva rotu.

Meemikoiran synnyinpaikka oli pentutehdas

Suomessa shiba ei edelleenkään ole suursuosiossa. Suosituimpien rotujen edustajia rekisteröidään vuodessa yli tuhat, kun taas shibojen rekisteröinnit ovat pysyneet alle sadassa. Vaikka sekä Siikala rotuyhdistyksen edustajana että Suutari kasvattajana ovat huomanneet suosion kasvavan, Siikala kuvailee kasvua tasaiseksi ja hillityksi.

Mitenkään immuuni shibakaan ei pentutehtailulle ole.

– Jos joku vain googlaa "shiba puppies for sale" eikä tee enempää taustatutkimusta terveystutkimuksista, pentujen kasvuolosuhteista tai vanhempien luonteesta, riskit ovat suuria, Siikala sanoo.

Yksi todiste tästä on meemijulkkiskoira Kabosu. Yhdysvaltalaisen verkkojulkaisun Vergen mukaan kuva on peräisin koiran omistajan, japanilaisen Atsuko Saton blogista, jonka tämä oli perustanut jakaakseen tietoa pentutehtailun vaaroista. Kabosukin on nimittäin pentutehtaalta pelastettu.

STT

STT