Bussionnettomuus hiljensi Kuopion – Kemin Liikenteen turmabussi kuljetti eläkeläisiä Ruotsista Kuopioon

Ainakin neljä ihmistä kuoli ja neljä loukkaantui vakavasti, kun eläkeläisiä kuljettanut Kemin Liikenteen tilausliikennebussi syöksyi rampilta alas junaradalle Kuopiossa.

Kahdeksan aikaan illalla Kuopion turmasillalla oli vielä runsaasti uteliaita ihmisiä. Poliisi oli paikalla ja epäili, että bussi saatetaan nostaa vielä yötä vasten pois.

Kuopiolainen bussinkuljettaja Pentti Rissanen katselee epäuskoisena alas sillalta, jonka läpi turmabussi on syöksynyt.

– On se ihmeellistä, että näin on voinut käydä. Autokin näyttää olevan uusi ja merkki laadukas.

Rissanen on itse ajanut bussia 45 vuoden ajan. Hän ihmettelee, kuinka uudessa bussissa voi olla vikaa jarruissa.

Itä-Suomen poliisin mukaan linja-autossa matkusti 20 hengen ryhmä Ruotsissa asuvia suomalaisia eläkeläisiä, jotka olivat matkalla Kuopioon. Neljä kuoli ja neljä loukkaantui vakavasti. Yksi loukkaantuneista oli bussia kuljettanut 1951 syntynyt ylitorniolainen mies.

Kahdeksan aikaan perjantai-iltana onnettomuuspaikalla on runsaasti uteliaita. Bussista näkyy keula, muuta ei kaiteen yli pääse näkemään.

Kaiteen reunoilla on vielä lasinsiruja ja muuta roskaa. Järkyttävä näky on betonikaide, joka on mennyt poikki ja vääntynyt todella pahasti mutkalle.

Onnettomuussillalla oli vielä illalla kahdeksan aikaan epätietoisuutta, nostetaanko bussi yötä vasten vai. Junarata alla on poikki.

Kuopion Tuomikirkossa alkoi kello seitsemältä illalla gospel-konsertti.

Paikalla oli seurakunnan työntekijöitä, jos ihmiset haluaisivat puhua bussiturmasta.

Kuopiolainen oppilaitospastori Panu Pohjolainen aloitti tilaisuuden puhumalla muutaman sanan kaupunkia kohdanneesta vakavasta onnettomuudesta.

– Lauantaina olemme valmiudessa eli lisäämme seurakunnan työntekijöiden määrää. Omaiset varmasti tarvitsevat apuamme lauantaina, Pohjolainen sanoi.

Parin kilometrin päässä turmapaikalta asuva kuopiolainen Jorma Kuusela oli liikkeellä kirkossa perjantaina, koska Kuopiossa oli menossa kesäinen tapahtumaviikonloppu.

Ihmisiä oli paljon liikkeellä kirkkopuiston lähellä, mutta juhlan sävy sai nyt harmautta.

– Poika tuli kotiin kolmen jälkeen ja kertoi uutisen. Aloin heti miettiä, onko ollut tuttuja siellä. Ramppi ja silta ovat erittäin tuttuja paikkoja, kuljen ohi lähes päivittäin, Kuusela kertoi.

– Ei ole koskaan tullut mieleenkään, että bussi voisi syöksyä tuolla tavalla rampista. Henkilöauto voisi, vaan ei bussi, Kuusela ihmetteli.

– Pojan kanssa jo ehdimme puhua, että ei kai ole terrorismia, jos kuski olisi tahallaan ajanut sinne.

Tuomiokirkossa istui myös Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Erkki Asikainen . Hän oli tullut kirkkoon katsomaan, onko siellä avun tarvitsijoita ja rauhoittumaan itsekin päivän jälkeen.

Varkaudessa asuva Asikainen oli ajamassa iltapäivällä Kuopion moottoritiellä kotia kohti, kun sai tiedon hälytyksestä.

Asikainen lähti johtotehtävien avuksi. Hänen mukaansa pelastustehtävät sujuivat hyvin ja rivakasti. Paikalla oli heti muun muassa 12 ambulanssia. Kuopion yliopistosairaala sijaitsee lähellä, niin sekin auttoi pelastustoimissa.

– Huomasin heti, kun katsoin onnettomuuspaikkaa, että ihmiset eli bussimatkustajat auttavat toisiaan. Ei tällaista ole urani aikaan tullut vastaan.

Sairaala ja pelastuslaitos ovat vain muutaman kilometrin päässä onnettomuuspaikkaa, mikä helpotti pelastustöitä. Turma sattui iltapäivällä työvuoron vaihtumisen aikaan, joten töissä oli tavallista enemmän hoitajia ja lääkäreitä ja käytössä useita leikkaussaleja.

Linja-auton asento ja molemmin puolin rataa olevat kallionseinämät puolestaan vaikeuttivat pelastamista ja loukkantuneiden kuljettamista.

Kuopion kaupunki järjesti yhdessä poliisin ja sairaalan kanssa kriisiapua Kallaveden kirkolle ja Tuomikirkkoon, jossa oli myös heti illalla kello 18 hartaustilaisuus.

Kuopion yliopistollinen keskussairaala (Kys) tiedotti Twitterissä, että omaisille järjestettiin tarvittaessa yöpymismahdollisuus.

Poliisi järjesti onnettomuudesta tiedotustilaisuuden alkuillasta.

– Tässä vaiheessa emme voi sanoa muuta kuin, että bussi on yrittänyt kaartaa oikealle, mutta toistaiseksi tuntemattomasta syystä jatkanut matkaa korotteiden ja kaiteen yli, kertoi vanhempi konstaapeli Marko Kilpi Itä-Suomen poliisista.

Kuolleet ovat bussin matkustajia, samoin vakavasti loukkaantuneet.

Tarkka tapahtumapaikka on Rauhalahdentie–Kolmisopentie. Rautatie menee Kolmisopentien alle. Bussi on ajanut Viitostietä pitkin.

Junaliikenne oli koko illan poikki Kuopion ja Seinäjoen välillä, mutta tieliikenne saatiin toimimaan normaalisti illan aikana.

– Onnettomuuden syy selvinnee teknisissä tutkimuksissa, sanoo Kilpi.

Linja-auto oli tulossa etelän suunnasta ja poistui moottoritieltä Jynkän/Kolmisopen liittymästä. Liittymässä linja-auton kuljettajan kertoman mukaan auton jarrut eivät reagoineet, ja tästä syystä hän oli menettänyt linja-auton hallinnan. Linja-auto suistui liittymästä kulkusuunnassaan oikealle päätyen kyljelleen junaradalle.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä yhdessä tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan ja onnettomuustutkintakeskuksen kanssa.

Omaiset voivat kysyä tietoa Kysin palvelunumerosta: 017172000.