Bussi syöksyi sillalta rautatielle Kuopiossa – neljä kuollut

KUOPIO

Linja-auto on syöksynyt kaiteen läpi sillalta rautatielle Kuopiossa. Itä-Suomen poliisin alustavan tiedon mukaan Kuopion bussionnettomuudessa on kuollut neljä ihmistä.

Poliisin mukaan kolarissa on ollut mukana myös viisi henkilöautoa. Onnettomuusbussissa oli alustavan tiedon mukaan 20 matkustajaa. Kuolleet olivat nimenomaan bussin matkustajia.

Onnettomuus sattui iltapäivällä hieman ennen kello kolmea Kolmisopentiellä liittymässä, jossa tie ylittää junaradan lisäksi Viitostien. Tapahtumapaikka sijaitsee Kuopion keskustasta lounaaseen.

Poliisin mukaan tällä hetkellä epäillään, että bussiin olisi tullut tekninen vika – esimerkiksi jarrut ovat saattaneet pettää. Bussi oli ajanut etelän suuntaan, ajanut risteyksen läpi ja syöksynyt sitten sillalta useamman metrin pudotuksen rautatielle.

Bussi on ollut tilausliikenteessä.

Junaliikenne keskeytetty

Poliisi kieltää onnettomuuden takia Kolmisopen liikekeskukseen ajamiseen moottoritieltä eli Viitostieltä sekä Leväsentien suunnasta. Tilanne voi aiheuttaa liikenneruuhkia myös laajemmalla alueella.

Junaliikenne on keskeytetty Suonenjoen ja Kuopion välisellä rataosalla. Bussin putoaminen radalle on aiheuttanut sähköratavian, jonka laajuudesta ei vielä ole tietoa. Junat on korvattu linja-autoin.

Surunvalittelut eduskunnan puhemieheltä ja pääministeriltä

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ovat esittäneet surunvalittelunsa Kuopion bussiturmassa kuolleiden omaisille.

Twitter-viesteissään puhemies Risikko ja pääministeri Sipilä myös toivoivat voimia turmassa loukkaantuneille ja näiden läheisille. Sipilä toivotti myös jaksamista hoito- ja pelastustöissä oleville.

STT

STT