Brittannian X Factorissa menestynyt Saara Aalto tuomaroi suomalaisversiossa

X Factor Suomi ***

– Anteeksi ja kiitos, sanoo tuomari Saara Aalto pudottaessaan äänellään erään kilpailijan jatkosta ensimmäisessä jaksossa. Siihen tiivistyy oikeastaan kaikkien laulajakykyjä etsivien ohjelmien vetovoima: tunteet. Lisäksi on mahdollista, että ohjelmasta nousee maailmantähti.

Kun lavalla on esiintyjä, joka pääsee jatkoon, katsojakin iloitsee. Pudottaminen on murheellista. Tosin kotikatsomossa ei aina olla samaa mieltä kuin tuomaristossa. Se on ohjelman suola.

X Factor Suomen tuomareina ovat sarjan brittiversiossa menestynyt Saara Aalto, räppäri Mikael Gabriel, suomipopin tähti Suvi Teräsniska ja Hanoi Rocksista julkisuuteen ponnahtanut Michael Monroe. Ainakaan ensimmäisessä jaksossa kukaan heistä ei äidy ilkeäksi.

Juontajina ovat Ile Uusivuori ja Viivi Pumpanen.

Parasta ohjelmassa ovat jännittyneet ja kaikkensa antavat esiintyjät, liikutuksen kyyneleet ja kaikki muutkin reaktiot. Tunteitahan tämäntyyppisistä ohjelmista haetaan. Tunteita pitää löytyä ruudun lisäksi myös kotikatsomossa tai tunnelma lässähtää. Siksi X Factor Suomi on parhaimmillaan, jos sitä katsoo perjeen tai kaverijoukon kanssa.

Pirskahtelua on pakko saada mukaan, koska kerta toisensa jälkeen toistuva esittely-esitys-äänestys-loppureaktiot-kaava ei riitä pitkälle.

Räppiä, rockia, iskelmää... virettä pitävät yllä myös erilaiset henkilöt ja kappaleet. Ehkä edes Yleisradion Puhelinlangat laulaa -toivekonsertissa ei kuule näin monipuolista kattausta.

Odotushuoneessa odottavien kommentit ovat myös kiinnostavia.

Aiemmasta poiketen mukana on tällä kaudella myös bändejä ja esiintyjäryhmiä.

MTV3 sunnuntai 4.2. klo 19.30