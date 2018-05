Britanniassa keksittiin uusi tapa testata pähkinäallergiaa

Brittiläiset tutkijat ovat kehittäneen aiempaa tarkemman verikokeen, jonka avulla voidaan testata paremmin henkilön mahdollinen pähkinäallergia, kertoo Reuters.

Pähkinät ovat yleisin syy vaarallisten ja äkillisten allergiareaktioiden takana Britanniassa. Britannian viranomaisten mukaan peräti noin yhdellä lapsella 55 on pähkinäallergia.

<b>Nykyisin allergiaa</b> testataan usein ihopistokokeilla tai muilla verikokeilla, jotka tuottavat usein valtavan määrä vääriä tuloksia. Uuden diagnostiikkatyökalun tarkkuus on 98 prosentin luokkaa, kertoivat Britannian Lääketieteellisen tutkimusneuvoston tutkijat torstaina.

Nykyiset, vuosikausia käytössä olleet allergiatestit perustuvat vasta-aineiden etsimiseen, mutta ne eivät osaa erotella yliherkkyyttä varsinaisesta allergiasta. Tästä syystä lääkärit ovat suorittaneet toisen allergiatestikierroksen, jossa potilaille on syötetty suurempia annoksia pähkinää valvotuissa sairaalaolosuhteissa allergian vahvistamiseksi. Tämä prosessi on puolestaan voinut altistaa potilaan anafylaksialle. Sairaalaoloissa tehty testi kustantaa Britanniassa peräti yli 1 300 puntaa. Uusi verikoe on viisi kertaa halvempi ja vähentäisi turhien allergiatestien tekemistä.

<b>Uudessa testissä</b> biologiset signaalit havaitaan paljon pienemmästä verimäärästä kuin aiemmin. Testi keskittyy syöttösoluihin, joilla on ratkaiseva rooli allergisten reaktioiden syntymisessä, kuten esimerkiksi ihoreaktioiden syntymisessä. Tutkijoiden mukaan allergisilla ihmisillä syöttösolut olivat erityisen aktiivisia.

Tutkimuksessa oli mukana 174 lasta, ja se julkaistiin Journal of Allergy and Clinical Immunology -lehdessä. Tutkijoiden tarkoituksena on vielä laajentaa tutkimuksia sekä testata menetelmän soveltuvuutta muihin allergeeneihin.