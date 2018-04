Bouananen puolustus myöntää myötätunnon Isisiä kohtaan – lähtikö pakoon vai ei?

Turun joukkopuukotuksesta syytetyn Abderrahman Bouananen avustaja, asianajaja Kaarle Gummerus esitti maanantaina oikeudessa lounastauon jälkeen puolustuksen näkökulmasta tiiviin katsauksen.

– Bouanane on tuntenut myötätuntoa islamilaista valtiota (Isis) kohtaan ja hän on katsonut sen videoita netissä. Mikä on ollut hänen liikkeellepaneva voima. Syyrian ja erityisesti Raqqan kaupungin tapahtumat ovat vaikuttaneet häneen ja hän on kokenut tarvetta tehdä jotakin, Gummerus puhui.

Puolustus on samaa mieltä syyttäjän kanssa siitä, miten Bouanane on Suomeen saapunut eikä veritekoja kiistetä. Sen sijaan siitä riidellään, oliko kyseessä terroristisessa tarkoituksessa tehdyt murhat ja murhien yritykset.

Oikeudessa on Gummeruksen mukaan arvioitava tekojen raakuutta, julmuutta, suunnitelmallisuutta ja sitä, ovatko kyseessä murhat vai tapot.

– Näistä esitetään käsittelyn aikana näkemyksiä niin puolesta kuin vastaan. Toukokuun puolella käydään läpi, täyttyvätkö terrorismin kriteerit. Ensimmäisten tekojen jälkeen Bouanane lähti juoksemaan. Lähtikö hän pakoon vai ei? Tästä on tulossa todistajien näkemyksiä ja myös syytetty itse kertoo mietteistään, Gummerus totesi.

Bouanane sai ennen lounastaukoa lyhyesti puhua oikeudessa. Hän sanoi, että oli ensimmäisten surmatöiden jälkeen aikonut piiloutua ja jatkaa puukotuksia myöhemmin. Tarkoituksena oli katkaista uhreilta kaula.

Bouananea kuullaan laajemmin 17. huhtikuuta.