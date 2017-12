Bling! Joulutervehdys lähetetty! Vielä ehdit laatia somekortin, mutta tuntuuko se riittävän aidolta?

Virtuaalisten joulutervehdysten mukana voi jakaa esimerkiksi ääntä ja kuvaa, mutta perinteinen joulukortti sinnittelee yhä uusien tapojen rinnalla – tavalla tai toisella.

Puhelimeen kilahtaa viesti. Whatsapp-sovelluksen keskusteluruudulla koreilevat tuttavaperheen tontuiksi puetut lapset tai suloinen koira lampaantaljalla vierellään suuri lyhty ja tuikkiva jouluvalosarja. Ympärille on ripoteltu lunta etäisesti muistuttavia vanutuppoja. Kuulostaako tutulta?

Itse otetussa kuvassa ovat nykyaikaisen somejoulukortin perusainekset.

Sosiaalisen median sovelluksessa kyhätystä otoksesta kehitetään muutama perinteinen joulukortti isovanhemmille ja muille, jotka eivät syystä tai toisesta someta. Virtuaalinen versio julkaistaan Facebook-sivulla ja Instagramissa sekä lähetetään Whatsapissa kavereille aattona.

Nykyään yritykset voivat toimittaa sähköpostilla kaikille virtuaaliset joulukortit liirumlaarumeineen. Myös yksityishenkilöillä riittää mahdollisuuksia.Ei haittaa, vaikka joulukortit olisivat taas jääneet lähettämättä ajoissa. Facebookiin on hiljattain ilmestynyt mahdollisuus lisätä profiilikuvaansa jouluaiheiset kehykset. Twitterissä voi julkaista vaikka satoja erilaisia jouluterveisiä kaikkien nähtäväksi. Joulun toivottamisen vaihtoehdot ja tavat eivät somessa lopu kesken.

Nuorten suosiossa on Snapchat, jota käyttää joidenkin tilastojen mukaan yli 400?000 suomalaista ja nuorista melkein puolet. Snapchatilla saa söpön ja jouluisen poronsarvivideon kerralla vaikka kaikista perheenjäsenistä. Hienon animoidun videokortin tekemiseen kuluu noin varttitunti, ja se on käytännössä ilmaista verrattuna pahvikorttien lähettämiseen.

Perinteinen korttikuvasto innostaa Twitterissä

Innokas twiittaaja Sari on skannannut tuhansia perinteisiä postikortteja ja julkaissut niitä Twitter-tilillään. Hän kertoo huomanneensa, että vanhan ajan kortti kerää paljon huomiota netissä.

Sarin kokemuksen mukaan postikorttiperinne on hiljalleen hiipumassa, eivätkä suomalaiset enää entisaikaan verraten lähetä kovin usein oikeita postikortteja.

–Olen jo jonkin aikaa twiitannut vanhoja saamiani postikortteja. Postikorttiperinne on hiipumassa pikkuhiljaa ja sometervehdykset ovat tulleet tilalle. Minusta on taito saada someviesteihin ladattua yhtä paljon tunnetta mukaan kuin konkreettiseen, henkilökohtaiseen postikorttiin.

Facebook-ryhmä: digikortistakin saa henkilökohtaisen

Sukelsimme suoraan virtuaalisten joulutervehdysten maailmaan ja kysyimme yli 91?000 jäsenen Sydämeeni joulun teen -ryhmästä Facebookissa: kuinka toivotetaan hyvää joulua, jos perinteisiä joulukortteja ei lasketa?

–Lähetän joka vuosi joulukortteja postissa sukulaisille ja ystäville. On paljon ihmisiä, jotka tunnen vain somen kautta. Joinakin vuosina olen ottanut somea varten oman joulukuvan, somekortin, ja jakanut sen Facebookissa, Whatsapilla tai peräti lähimmille työkavereille sähköpostilla, Kaisa Hentunen kertoo.

Moni ryhmäläisistä on sitä mieltä, että oikea postikortti on henkilökohtaisempi kuin sähköinen. Joulun odotus alkaa siitä, kun ensimmäinen joulukortti kopsahtaa postiluukusta pari viikkoa ennen joulua.

–Kortit ovat tosi henkilökohtaisia tervehdyksiä nykyään, ja olen jopa yllättänyt itseni miettimästä voinko lähettää tälle tai tälle sittenkään postikorttia, vai laittaisinko vain Messengerillä viestin, Kaisa Hentunen mainitsee.

Sähköinen joulukortti antaa Jarna Mannisen mukaan kyllä hyvää joulumieltä, mutta aidon joulukortin taas voi laittaa näkösälle.

–Sitä tulee ihailtua paljon useammin kuin sähköistä viestiä, Manninen vertailee.

Heini Koski-Säntti on yleensä lähettänyt kaikille oikeat joulukortit. Tänä vuonna hän päätyi pelkkiin Whatsapp-joulutoivotuksiin.

–Olen aina lähettänyt joulukortit ja lisänä vielä viestit Whatsapissa lähimmille jouluaattona. Tänä vuonna muokkasin ottamani kuvan ja lähetin Whatsapissa ihmisille. Pelkkää tekstiä sisältävä viesti on ehkä aika kylmän oloinen, mutta kuvaviestit kyllä ajavat asiansa ainakin paremman puutteessa, Koski-Säntti pohtii.

Itse tehty liikkuva kuva tuo lämpöä verkkokorttiin

Pelkkä tekstitervehdys saattaa vaikuttaa etäiseltä, mutta omatekoisella multimedialla höystetty jouluntoivotus, jonka eteen on nähty vaivaa, voi helposti aiheuttaa riemua pitkäksi aikaa.

–Tekstiviesti on aika tylsä ja arkinen, enkä someen kirjoitettua tervehdystäkään oikein osaa joulukortin korvikkeena pitää. Sellainen sähköinen joulutervehdys on kiva, joka on itse otettu jouluinen valokuva itsestä, perheestä, lemmikistä tai vaikka kotipaikasta. Sähköpostin liitteenä lähetettynä kuvan voi halutessaan tulostaa, Susanna Reunanen toteaa.

Reunasen mukaan olisi hienoa saada jouluna lyhyt editoitu videojoulutervehdys, jossa näytetään perheen joulutoimista otteita.

–Mitään tällaista joulutervehdystä, jossa oikeasti hyödynnettäisiin sähköistä mediaa monipuolisesti, en ole saanut. Nyt sitten ihmettelen, miksen tekisi sellaista itse?