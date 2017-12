Bitcoin on haaste poliisille

Bulgarian viranomaisilla on hallussaan yli kolmen miljardin euron arvosta bitcoineja. Myös Suomen viranomaisille virtuaalivaluuttaa on päätynyt.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi kertoo, että bitcoinit aiheuttavat haasteita esitutkintaviranomaisille. Suurimmat takavarikot on tehnyt tulli, mutta myös poliisin haltuun bitcoineja on päätynyt.

Lähtökohta on Saukoniemen mukaan se, etteivät viranomaiset lähde muuntamaan bitcoineja esimerkiksi euroiksi myymällä niitä esitutkinnan aikana.

–Takavarikoinnissa bitcoin voidaan käytännössä rinnastaa esimerkiksi toisen maan valuuttaan tai vaikkapa osakkeisiin.

Ongelmia aiheuttaa kuitenkin muun muassa virtuaalivaluutan alati muuttuva kurssi. Keskustelua on käyty muun muassa siitä, tuleeko viranomaisesta korvausvelvollinen, jos takavarikoitujen bitcoinien arvo romahtaa takavarikoinnin aikana. Toisaalta arvo voi myös nousta.

–Samaa problematiikkaa saattaa olla osakkeidenkin kanssa. Onhan se ongelmallista, mutta arvonlaskun osalta tässä ei mielestäni ole kyse esimerkiksi huolenpitovelvollisuudesta, sillä esitutkintaviranomaisen omalla toiminnalla ei ole vaikutusta esimerkiksi bitcoinin arvon alenemiseen.

Helsingin poliisin talous- ja petosrikosten tutkintayksikön rikostarkastaja Jukkapekka Risu kertoo, että tietyissä tapauksissa takavarikoituja bitcoineja on voitu muuntaa rahaksi välittäjän kautta. Näin on toimittu talous- ja petosrikosyksikön tapauksissa, silloin kun yhteys alkurikokseen on ollut selvä.

–Jos esimerkiksi sinua on huijattu ja pankkitunnuksillasi on ostettu bitcoineja, on yhteys alkurikokseen niin selkeä, ettei poliisin tarvitse odottaa tuomioistuimen päätöstä asiasta. Bitcoinit voidaan tässä tapauksessa muuntaa rahaksi, Risu kertoo.

Epäselvissä tapauksissa, joissa ajallinen yhteys on kadonnut, bitcoinit täytyy pitää takavarikossa tuomioistuimen päätökseen saakka.

–Jos epämääräistä rahaa ei suoraan pystytä liittämään johonkin tiettyyn rikokseen, täytyy tietenkin takavarikon osalta odottaa tuomioistuimen päätöstä.

Helsingin huumepoliisissa ollaan tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Jari Nikosen mukaan varauduttu bitcoiniin liittyviin ongelmiin esimerkiksi henkilöstöä kouluttamalla ja uusia tutkinnallisia keinoja tutkimalla.

–Huumerikoksissa bitcoineja on alkanut tulla esiin kasvavissa määrin, voisi sanoa. Usein niitä yritetään piilottaa viranomaisen tavoittamattomiin. Tulevaisuudessakin niihin tullaan törmäämään varmasti yhä enemmän.

Ongelmat liittyvät Nikosen mukaan usein siihen, että bitcoineihin käsiksi pääseminen voi olla teknisesti hyvin haastavaa.

Bitcoinit on suojattu salasanoin ja avaimin. Poliisin täytyy päästä järjestelmään sisään, ennen kuin bitcoinit voidaan takavarikoida.

– Lähinnä kyse on siitä, että yritämme selvittää, miten ehdimme niin sanotusti paikalle ensin ja jos emme ehdi, miten pystymme myöhemmässä vaiheessa seuraamaan asiaa. Siinä on kyllä haasteensa, muttei se mahdotonta ole, Nikonen toteaa.