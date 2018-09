Barack Obamaa yritettiin vuosien ajan saada Suomeen, ja lopulta onnisti – yhdestä esiintymiseen liittyvästä asiasta ei hiiskuta

Yhdysvaltoja johtanutta Barack Obamaa yritettiin saada puhumaan Nordic Business Forumiin jo hänen presidenttikautensa aikana, kertoo tapahtuman viestintä- ja markkinointipäällikkö Anniina Turunen .

Pitkään tavoiteltu vierailu on vihdoin onnistumassa, kun Obama saapuu Messukeskukseen torstaina 27. syyskuuta järjestettävään tapahtumaan.

–Nyt on sellaiset puolitoista vuotta oltu yhteyksissä, ja viimein neuvottelut päättyivät näin onnellisesti, että hän pääsee tulemaan. Aikataulut vaikuttavat hyvin paljon, Turunen sanoo Lännen Medialle.

Taitavana puhujana pidetyn Obaman on määrä osallistua keskusteluun ruotsalaisen teknologia-alan yrittäjän Niklas Zennströmin kanssa. Zennström on tunnettu muun muassa Skype-ohjelmiston yhtenä kehittäjänä.

Aikataulun mukaan Obaman keskustelulle on varattu aikaa runsaan tunnin verran, ja Turusen mukaan keskustelun aiheet liikkuvat muun muassa strategian ja johtamisen ympärillä.

Keskustelun eteen on siis tehty työtä pitkään, mutta tilaisuuden järjestämisen näkökulmasta vaivannäkö on kannattanut. Nyt, muutama viikko ennen tilaisuuden alkua, lippuja on Turusen mukaan myymättä "kourallisen" verran niistä 7?500:sta, joita kaksipäiväiselle foorumille kaikkiaan myydään.

Halvimman kahden päivän lippupaketin hinta nousee lähes 1 300 euroon ilman arvonlisäveroa.

Turunen ei kuitenkaan avaa sitä, mikä on Obaman puhujapalkkio.

–Se on sopimuksessa sovittu salaiseksi asiaksi, emme voi kommentoida.

Presidenttikautena ei vieraillut Suomessa

Obamalle Suomen-vierailu on tiettävästi ensimmäinen. Kahdeksanvuotisen presidenttikautensa aikana hän ei vieraillut Suomessa kertaakaan, vaikka tapasikin Suomen valtionjohtoa useasti.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esimerkiksi vieraili Valkoisessa talossa keväällä 2016 yhdessä muiden Pohjoismaiden valtionpäämiesten kanssa.

Ennen kesällä Helsingissä pidettyä huippukokousta, johon osallistuivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin , ei Yhdysvaltojen johtajaa ollut vieraillut Suomessa sitten vuoden 2006. Tuolloin maassa vieraili Bill Clinton , ja hänkin presidenttikautensa jälkeen puhumassa.

Suomessa ovat kuitenkin toistaiseksi vierailleet Obaman ja tämän vaimon Michelle Obaman puheenkirjoittajat Retoriikan kesäkoulun kutsumina. Michelle Obaman puheenkirjoittaja Sarah Hurwitz vieraili Suomessa 2017, ja aiemmin tänä vuonna Suomessa puhumassa kävi Barack Obaman puheenkirjoittaja Cody Keenan .

Tunnettuja puhujia aiemminkin

Nordic Business Forum on myös saanut tunnettuja puhujia ohjelmistoonsa aiempinakin vuosina. Viime syksynä pidetyssä tapahtumassa puhujana oli näyttelijä-laulaja Will Smith .

Aikaisempina vuosina Messukeskuksessa on puolestaan nähty muun muassa Virgin-yritysryhmän perustanut Richard Branson . Myös näyttelijä ja Kalifornian entinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger puhui tilaisuudessa vuonna 2014.