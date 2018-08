Avioehto rekisteröidään uusperheissä muita useammin – "kokemus opettaa"

TURKU

Uusperheissä avioehto rekisteröidään selvästi ensimmäistä avioliittoa useammin, Itä-Suomen maistraatista kerrotaan.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kankaan mukaan viime vuonna solmittiin 26 542 avioliittoa ja rekisteröitiin 9794 avioehtoa eli noin 37 prosenttia pariskunnista teki avioehdon.

– Vielä 1990-luvun alussa avioehdot olivat puolet harvinaisempia, Kangas kertoo.

75 prosenttia kaikista avioehdoista on Kankaan mukaan sellaisia, joihin ei sisälly avio-oikeutta. Osapuolilla ei siis ole minkäänlaista oikeutta toisen omaisuuteen liiton päättyessä. Noin 15 prosenttia on avioehtoja, joissa avio-oikeus ei koske ennen liiton solmimista hankittua omaisuutta.

– Loput avioehdoista ovat muita osittaisia avioehtoja tai avioehtoja, joilla palautetaan avio-oikeus.

Avioehdosta voi olla helpompi puhua ennen naimisiin menoa

Asianajaja ja varatuomari Ilona Piironen Asianajotoimisto Markku Hiekkalasta yhdistää avioehtojen yleistymisen siihen, että avioliittoja solmitaan nykyään entistä vanhemmalla iällä.

– Osapuolille on siis usein ehtinyt kertyä omaisuutta, joka halutaan suojata ennen avioliiton solmimista.

Urpo Kankaan mukaan tietoisuus siitä, että avioliitto saattaa purkautua puolisoiden eläessä, on noussut.

– Myös kokemus opettaa. Jos puolisot solmivat toisen tai vaikka viidennen avioliittonsa, heidän varallisuutensa on usein ositettu jo ainakin kertaalleen.

Avioehtomalli, jossa avio-oikeutta ei ole eron sattuessa, mutta jossa se on liiton päättyessä puolison kuolemaan, on asianajaja ja varatuomari Tapani Norroksen mukaan yleistynyt. Asianajotoimisto Norroksessa työskentelevän Norroksen mielestä avioehdosta on usein helpompaa puhua ennen naimisiin menoa kuin vasta naimisissa.

– On hyvä muistaa, että avioliiton aikana avioehtoa ei voida tehdä tai muuttaa, jos toinen ei ole asiasta samaa mieltä.

STT