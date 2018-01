Avaruusmatka sujuu hyvin – suomalainen satelliitti on viikonloppuna kiertänyt Maata kymmeniä kertoja

Ensimmäisen suomalaisen kaupallisen satelliitin avaruusmatka on sujunut odotetusti.

Satelliitti laukaistiin avaruuteen perjantaiaamuna, ja sunnuntai-iltaan mennessä se oli kiertänyt maapallon ympäri jo yli 40 kertaa.

ICEYE-X1-satelliitti kiertää Maata vuorokaudessa kuusitoista kertaa, kertoo rahoitusjohtaja Pekka Laurila Iceye-yhtiöstä.

Satelliitti laukaistiin avaruuteen Intiasta sikäläisen raketin kyydissä.

–Nyt on ihan kiertoradan mekaniikkaa, ja yhteyttä pidetään, Laurila luonnehtii Lännen Medialle.

Hän painottaa, että yhtiö etenee suunnitelmiensa toteuttamisessa rauhallisesti.

Ensimmäisen satelliitin laukaisu on alkua liiketoiminnalle, johon on määrä kuulua parinkymmenen satelliitin lähettäminen. Seuraavan satelliitin lähtövuoro on suunnitelmien mukaan kesällä.

Yhtiön satelliitit kiertävät Maata 550–580 kilometrin korkeudessa. Ne ovat noin satakiloisia.

Viestintävirasto antoi syksyllä Iceye Oy:n satelliittijärjestelmälle radioluvan. Järjestelmä koostuu kahdesta tutkasatelliitista sekä niiden maa-asemista, jotka ovat Etelämantereella ja Huippuvuorilla.

Viestintäviraston mukaan tutkasatelliitit kuvaavat esimerkiksi arktisen alueen jäämassojen liikettä, ja niillä voidaan ottaa kuvia öljytuhoalueista, seurata moottoriteiden liikennevirtoja ja metsätuhojen laajuuksia,

–Järjestelmään on mahdollista lähivuosina lisätä satelliitteja, jolloin voidaan tarjota tutkakuvia mistä päin maapalloa tahansa ja vain tuntien viiveellä. On siis mahdollista, että tulevaisuudessa kuluttaja voisi ostaa tutkasatelliitin ottaman lähes reaaliaikaisen kuvan haluamastaan paikasta maapallolla, Viestintävirasto tiedotti lokakuussa.

Suomessa tulee tammikuun loppupuolella voimaan kansallinen laki avaruustoiminnasta. Syynä on muun muassa yksityisen avaruustoiminnan nopea kehittyminen.