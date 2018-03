Autokaupan sijaan tulikin jättiriita – Sunny Car Centeriä koskevia miljoonakorvauksia aletaan puida tänään oikeudessa

Sunny Car Centerin konkurssipesä vaatii yhtiön johdolta yli kuuden miljoonan euron vahingonkorvauksia. Oikeus pui Hämeenlinnassa kokonaisuutta useita päiviä. SCC:n johtomiestä Markku Ritaluomaa on määrä kuulla videoyhteyden välityksellä.

Hämeenlinnaan toivottiin valtavaa autokauppakeskusta, mutta lopputuloksena olivatkin mittavat kiistat käräjillä.

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käynnistyy tänään Sunny Car Center -autotalohankkeeseen liittyvä vahingonkorvausoikeudenkäynti.

Sunny Car Center -yhtiön (SCC) konkurssipesä vaatii yhteisvastuullisesti yli kuuden miljoonan euron korvauksia yhtiön entiseltä toimitusjohtajalta ja hallituksen puheenjohtajalta Markku Ritaluomalta ja yhtiön hallituksessa 2012–2014 toimineelta hämeenlinnalaiselta entiseltä kunnallispoliitikolta Iisakki Kiemungilta (sd.).

SCC:n konkurssipesää on hoitanut julkisselvittäjä, joka on vastannut tänään torstaina käsiteltävästä kanteesta. Haasteen mukaan kyse on siitä, että yhtiön ja sittemmin konkurssipesän ulottumattomiin olisi ulkomaille varoja siirretty miljoonien eurojen arvosta. Oikeudessa selvitetään, ovatko yhtiön johtaja ja sen hallitus toimineet osakeyhtiölain mukaisesti ja riittävän vastuullisesti firman varojen hoidossa.

Sekä Ritaluoma että Kiemunki ovat kiistäneet kanteen väitteet ja vaativat kanteen hylkäämistä. Kyse on riita-, ei rikosasiasta.

Tonttirahoja ei kuulunut, epäilty huijaus ja purettu tolppa

Vahingonkorvausjuttu liittyy Hämeenlinnaan halutun autotalohankkeen jälkipyykkiin. Sunny Car Centeriä alettiin puuhata vuonna 2010, ja Hämeenlinnan kaupunginjohdolle Kirstulan alueelle perustettava autokauppakeskus oli elinkeinohanke, jonka toivottiin tuovan uusia työpaikkoja.

Kaupunki oli sekä suoraan että pääomasijoitusyhtiön kautta osakkaana Ritaluoman johtamassa SCC:ssä. Suuren keskuksen kokonaisinvestointitarve on Ritaluoman mukaan ollut noin 100–200 miljoonaa euroa.

SCC kuitenkin koki vastatuulen vuonna 2014. Yhtiö solmi 16,3 hehtaarin kokoisesta maa-alueesta kaupat kaupungin kanssa keväällä, mutta 8,4 miljoonan tonttirahoja ei kuulunut. Loppukesästä julkisuuteen tuli vielä tieto, että Ritaluoma olisi hakenut rahoitusta tontille Sambian ex-presidentin leskeltä. Ritaluoman epäiltiin joutuneen huijauksen kohteeksi tehdessään rahansiirtoja rahoitusta varten.

Käräjäoikeus asetti yhtiön lopulta verottajan hakemuksesta konkurssiin syksyllä 2015. Tonttia koskeva maa on sittemmin kaavoitettu uudelleen ja tonttimaata merkannut korkea mainostorni purettu.

Vastaajat kiistävät

Ritaluoman oikeudelle antaman vastauksen mukaan varainsiirrossa on osin ollut kyse rahoituksen etsimisestä yhtiölle. Lisäksi vastauksessa todetaan, että Ritaluoma olisi rahoittanut hanketta osin omasta taskustaan.

–Ulkomaille tehdyille maksuille on ollut hyväksyttävä syy ja liiketaloudellinen peruste, vastauksessa todetaan.

Kiemunki on puolestaan Hämeenlinnan entinen kaupunginhallituksen ja -valtuuston sosiaalidemokraatteja edustanut puheenjohtaja, joka oli kaupungin osin omistaman yhtiön edustajana SCC:n hallituksessa. Hänet on nimetty vastaajaksi mahdollisen valvontavelvollisuuden lyömisen vuoksi.

Kiemunki toteaa vastauksessaan toimineensa hallituksen jäsenenä niin hyvin kuin pystyi.

–Kiemunki korostaa, että hänellä ei ole ollut todellista vaikuttamismahdollisuutta, koska Ritaluoma käytti suoraa päätösvaltaa niin hallituksessa kuin yhtiökokouksessa, vastauksessa todetaan.

Jälkipyykki jatkuu oikeudessa

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa on käsittelyssä kaikkiaan viisi kannetta koskien autokauppakeskuksen toimintaa. Kanteet on nostanut Sunny Car Centerin konkurssipesää hoitanut julkisselvittäjä.

Torstaina käsittelyyn tuleva kanne on kanteista laajin, ja se koskee yhtiön varainsiirtoja vuosilta 2013–2014.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on varannut vahingonkorvausasian käsittelyyn kahdeksan päivää. Torstaina on määrä käydä läpi asian esittely.

Perjantaina puolestaan oikeuden on videoyhteyden välityksellä määrä kuulla Markku Ritaluomaa. Oikeudessa häntä edustaa asiamies. Käsittely jatkuu maaliskuun puoleenväliin.

Ritaluomasta on myös tehty tutkintapyyntö Hämeen poliisille. Käräjäoikeus on myös antanut hämeenlinnalaiselle kunnallispoliitikolle tuomion virkasalaisuuden rikkomisesta niin sanotusta Sambia-vuodosta. Tuomio ei ole lainvoimainen.