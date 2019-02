Attendo: Huumausaineeksi luokiteltu kipulääke palautettu apteekkiin – henkilöstömitoituksen ongelmia ratkotaan vuorosuunnitteluohjelmiston päivityksellä

HELSINKI

Hoivakodissa kateissa ollut huumausaineeksi luokiteltu kipulääke on palautettu apteekkiin, kertoo Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen STT:lle. Aluehallintoviraston raportin mukaan Oxynorm-kipulääkeliuosta oli ollut kateissa Jalava-hoivakotiin Joroisissa tehdyillä tarkastuskäynneillä.

Varkauden kaupunki kertoi aiemmin tänään valmistelevansa rikosilmoitusta asian tiimoilta.

Karjalaisen mukaan kipulääkkeen sijaintiin saatiin vastaus tänään. Väärinkäsitys syntyi, kun lääkkeen palautuksesta ei ollut pyydetty palautusvahvistusta.

– Lääkkeet on palautettu Taulumäen apteekkiin. Valitettavasti apteekilta ei ollut pyydetty kirjallista vahvistusta lääkkeen palautuksesta, eikä siitä ollut kirjausta Jalava-hoivakodin asiakirjoissa, Karjalainen kertoo.

Vastuuvuoroissa kouluttamattomia

Aluehallintovirasto totesi tarkastuskäyntinsä perusteella myös, etteivät hoivakodin henkilöstömitoitus, henkilöstörakenne ja ammatillisuus vastannut asiakkaiden tarpeita eivätkä ole luvan mukaisia.

– Vastuuvuorossa oli ollut viime vaiheen opiskelijoita tai henkilöitä, joilla ei ollut sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta, Itä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Taija Liukkonen kertoi STT:lle aiemmin tiistaina.

Karjalaisen mukaan ongelmat on sittemmin korjattu ja henkilöstön määrää lisätty työvuoroissa. Tällä hetkellä hoitajamitoitus on Jalavassa Attendon mukaan 0,75. Varkauden kaupungin edustajat käyvät valvomassa Jalavan toimintaa päivin öin.

– Tärkeintä on, että yksikössä on hyvä tunnelma nyt, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukaan vastaavilta henkilöstömitoituksen ongelmilta pyritään välttymään tulevaisuudessa vuorosuunnitteluohjelmiston päivityksellä.

– Ohjelma kertoo meille etukäteen, jos työvuorossa on yksin henkilö, jolla ei ole riittävää pätevyyttä.

Työvuorolistoissa tuntemattomia nimiä

Ylitarkastaja Liukkosen mukaan työvuorolistoissa oli myös ollut nimiä, joita muut työntekijät eivät tunnistaneet.

– Attendo selvitti, että keikkatyöläisten vaihtuvuuden vuoksi olisi mahdollista, etteivät kaikki tunne toisiaan nimeltä. Se ei ole täysin poissuljettua, Liukkonen sanoo.

Aluehallintoviraston mukaan tarkastuskäynnillä jäi epäselväksi, tietävätkö kaikki henkilökunnasta hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen tai mistä sen voisi käydä lukemassa. Ulkoiluun ja viriketoimintaan ei jää perushoivalta aikaa, viraston tiedotteessa todetaan.

Attendo Jalava on huhtikuussa 2018 Joroisiin avattu asumisyksikkö. Yksikössä on 50 hoivapaikkaa, jossa on tällä hetkellä kirjoilla 13 ihmistä.

Tarkastuskäynnin jälkeen aluehallintovirasto pyysi kertomansa mukaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimea tekemään yksikön asukkaille terveystarkastukset ja tarkistamaan lääkitykset. Kaikille asukkaille on tehty torstaina terveystarkastus ja myös jatkohoitosuunnitelma on laadittu.

Liukkosen mukaan Jalavan asiakkaiden kunnossa ei terveystarkastuksissa havaittu puutteita.

Attendolta selvitys ensi viikolla

Aluehallintovirasto on pyytänyt Attendoa toimittamaan sille tarpeelliset selvitykset ja lausunnon 22. helmikuuta mennessä.

– Saatujen selvitysten perusteella aluehallintovirasto varmistaa, että edellä mainitut epäkohdat on korjattu pysyvästi, vakituinen vastuuhenkilö on valittu ja henkilöstömäärä on annetun luvan mukainen. Mikäli näin ei ole, aluehallintovirasto harkitsee, mihin valvontatoimenpiteisiin on ryhdyttävä, valvontaviranomainen kertoo tiedotteessa.

Valvontakäynniltä tavoitettu Varkauden sosiaalitoimen palvelualuepäällikkö Kirsi Laitinen kertoo, että tilanne Jalavassa oli illan puhteessa rauhallinen ja seesteinen. Hoitajamitoitus oli sellainen kuin sen pitääkin.

Tarkastuskäyntejä myös varkautelaisiin hoitokoteihin

Hoivakoti Jalavaan on sijoitettu vain joroislaisia asukkaita. Varkauden kaupunki ja Joroisten kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen, jossa Varkauden kaupunki on virallinen palveluntuottaja ja valvoja.

Varkaudessa on viisi hoivakotia, joista yksi on Attendon. Laitisen mukaan kaupunki on parhaillaan tekemässä tarkastuskäyntejä kyseisissä hoivakodeissa. Hän ei halua tässä vaiheessa kertoa, onko ongelmia ilmennyt.

Attendon pyörittämä Jalava-hoivakoti nousi valokeilaan, kun MTV kertoi maanantaina, että Attendo irtisanoi hoivakodin johtajan viime viikolla viranomaistarkastuksen jälkeen. Johtajan on kerrottu vaatineen pitkään lisää työvoimaa. Tehy on kertonut riitauttavansa irtisanomisen.

STT

STT