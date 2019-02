Attendo kiistää haamuhoitajien käytön hoivakoti Jalavassa – Työntekijät eivät tunnistaneet kolmea vuorolistalle merkittyä henkilöä

Aluehallintovirasto selvitti tarkastuskäynnillä muun muassa hoivakoti Jalavan henkilöstömitoitusta. Tarkastuksen jälkeen Jalavasta on tehty rikosilmoitus lääke-epäselvyyksiin liittyen. Attendo kiistää huumaavien lääkkeiden väärinkäytösepäilyn.

Attendo Oy:n Joroisissa sijaitsevasta hoivakoti Jalavasta paljastui merkittäviä puutteita Itä-Suomen aluehallintoviraston (avin) tarkastuskäynnillä 5. helmikuuta. Avi totesi tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella, että Jalavan henkilöstömitoitus, henkilöstörakenne ja ammatillisuus eivät vastaa asiakkaiden tarpeita, eivätkä ole hoivakodin luvan mukaisia.

Yle uutisoi keskiviikkona Varkauden kaupungin tehneen rikosilmoituksen hoivakodista. Rikosilmoitusta alettiin valmistella jo tiistaina ja se liittyi huumaavien lääkeaineiden kirjauskäytäntöjen epäselvyyksiin. Avin tarkastuksessa selvisi, että hoivakodissa oli lääkepoikkeamia. Esimerkiksi Oxynorm-lääkkeestä oli käytetty 10 millilitraa, mutta lopun liuoksen kohtalo oli jäänyt epäselväksi.

"Ei pidä paikkaansa"

Lännen Media pyysi Attendolta vastauksia tarkastuslöydöksistä. Yhtiön viestintäpäällikön Ilona Sammaljärven lähettämässä sähköpostivastauksessa kiistetään epäselvyydet huumaavien lääkkeiden osalta.

–Olemme saaneet kirjallisen selvityksen lääkeaineen (Taulumäen apteekkiin) palauttaneelta työntekijältä ja uskomme ja luotamme työntekijäämme. Mikään selvityksissämme ei ole osoittanut, että kyseessä olisi lääkeaineen väärinkäyttötapaus. Mikäli näin olisi, tekisimme itse oman prosessimme mukaisesti rikosilmoituksen asiasta.

Avin tarkastuskertomuksessa todetaan, että palvelupäälliköiden mukaan Jalava-yksikön työvuorolistojen laadinta ei ollut tapahtunut Attendon ohjeiden mukaisesti. Vuorossa olevat työntekijät eivät tunnistaneet kolmea työvuorolistalla ollutta henkilöä. Yhtiö kiistää käyttäneensä yksikössä niin sanottuja haamuhoitajia, jotka eivät olisi tosiasiallisesti työskennelleet yksikössä.

–Tämä (väite haamuhoitajista) ei pidä paikkansa. Attendolla on satoja yksiköitä ja yksiköissä on vakiintuneita sijaispooleja. On tavanomaista, että lähiseudun yksiköt tekevät yhteistyötä ja käyttävät näitä samoja sijaisia. Jalavassa on ollut työntekijöitä neljästä Attendon naapuriyksiköstä.

Yhtiön mukaan sillä ei ole sisäisiä ohjeistuksia hoitajamitoituksista. Attendo kertoo noudattavansa toimilupaviranomaisen antamia lupapäätöksiä sekä tilaajiensa sopimusehtoja.

–Nyt on kuitenkin tullut esiin joitakin tilanteita, joissa tarkastushetkellä tähän toimilupaviranomaisen asettamaan mitoitukseen emme ole päässeet. Keskeisin syy tähän on ollut alueen hankala rekrytointitilanne, Sammaljärvi kommentoi.

Yhtiö kuitenkin myöntää, että Jalavan toiminnassa on ollut selviä virheitä ja puutteita.

–Toiminnassamme on ollut selviä virheitä ja puutteita, joita pahoittelemme. Jalavassa on aloitettu konkreettiset toimenpiteet, kuten uuden johtajan rekrytointi ja riittävän mitoituksen takaaminen. Asukkaille on tehty laajat lääkärintarkistukset kunnan geriatrin toimesta ja Attendo on pyytänyt ravitsemusterapeutin Jalavaan varmistamaan asukkaiden ravitsemuksellisen tilanteen. Henkilöstön lääkeluvat on tarkistettu ja täydennetään ajan tasalle. Omavalvontasuunnitelmassa havaitut puutteet korjataan.

Miksi Attendon hoivaliiketoiminta on ollut viime aikoina toistuvasti esillä ongelmakohdistaan julkisuudessa?

– Julkinen keskustelu vanhustenhuollon tilasta Suomessa käy kiivaana. Olemme Suomen suurin hoiva-alan suurin yritys ja meillä on yksiköitä ympäri maata. Havaitut epäkohdat ovat kuitenkin koskeneet hyvin pientä osaa yksiköistämme, joissa työskennellään päivittäin tuhansien asukkaiden hyvinvoinnin eteen, Sammaljärvi kirjoittaa.

Avi on pyytänyt Attendo Oy:tä hankkimaan tarpeelliset selvitykset ja antamaan asiassa oman lausuntonsa 22. helmikuuta mennessä. Saatujen selvitysten perusteella avi kertoo varmistavansa, että tarkastuksella havaitut epäkohdat on korjattu pysyvästi, vakituinen vastuuhenkilö on valittu ja henkilöstömäärä on annetun luvan mukainen.