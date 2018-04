Asiantuntijat tyrmäävät valinnanvapauden liian kireän aikataulun – Kovaa kritiikkiä tasa-arvon näkökulmasta

Joukko asiantuntijoita on huolissaan valinnanvapauslain liian kireästä aikataulusta.

–Maakunnat eivät vielä ole edes rakentuneet, niin että voisivat ruveta antamaan järjestämisvastuuta. On vaikea ajatella, että valinnanvapaus etenisi eduskunnassa tänä keväänä valmiiksi kaikkine käsittelyineen.

Näin painottaa perjantaina eduskunnassa kuultavana ollut sosiaalityön professori emerita Anneli Pohjola Rovaniemeltä.

Hän oli kuuden muun sosiaali- ja terveysalan asiantuntijan kanssa perustuslakivaliokunnan kuultavana valinnanvapauslakiehdotuksesta. Kuuleminen kesti lähes viisi tuntia.

Eduskunnan on tarkoitus päättää kaikista sote-laeista kesällä eli noin kahden kuukauden päästä.

–Lähes kaikkien asiantuntijoiden näkökulma oli, että aikataulu on liian kireä ja että tällä aikataululla ei voida edetä, Pohjola kertoi perjantai-iltana Lännen Medialle.

Anneli Pohjolan mukaan valinnanvapaudessa pitäisi nyt edetä vaiheittain.

–Tämä on liian iso uudistus kertarysäyksellä. Kansanterveyslaki ja peruskoululakikin etenivät alueittain, ja vaihtoehtona voisi ajatella vastaavaa näkökulmaa.

Aikataulun lisäksi yksi isoimpia huolia on alueellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen.

–Valinnanvapaus mahdollistaa palveluita todennäköisesti paljon kattavammin isommissa keskuksissa. Harvaan asutuilla alueilla valikko jää ilman muuta heikommaksi.

Ihmisten valinnanvapaus jää siis heikommaksi.

–Palvelut eivät välttämättä ole heikompia, mutta valinnanvapauteen ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Pohjola oli kuultavana olleessa asiantuntijaryhmässä ainoa puhtaasti sosiaalihuollon asiantuntija. Hän ihmetteleekin, miksi sosiaalihuolto on jätetty sote-uudistuksessa niin heikoille.

Pohjola on huolissaan myös yksilöllisestä epätasa-arvosta: valinnanvapaus suosii terveitä, hyvin toimeentulevia ja koulutettuja, jotka menevät hakemaan apua yhden ongelman kanssa.

–Heikommin koulutetut, monisairaat, vammaiset, vanhat, joilla on useita ongelmia ja asioita hoidettavana – heillä valinnanvapauden toteutuminen on vaikeaa. Yhdenvertaisuus ei toteudu.

–Jos ihmisellä on sekä sosiaalisia että terveydellisiä asioita hoidettavana, sosiaalipalvelut haetaan maakunnan liikelaitoksesta. Terveyspalveluissa on taas terveyskeskus, jossa on sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa, mutta ei auttamispalveluita.

Pohjola muistuttaa, että avun hakeminen vaatii valtavasti tietoa koko järjestelmästä, toimijoiden periaatteista ja toimintatavoista ja myöhemmin laadusta, kun saadaan laatutietoa.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen professori Pirkko Vartiainen Vaasan yliopistosta vahvistaa, että eduskunnassa puhuttiin paljon siitä, turvaako uusi valinnanvapausjärjestelmä yhdenvertaiset palvelut koko maassa. Vartiainen oli yksi perustuslakivaliokunnan kuultavista.

–Aika vaikea nähdä, että uusi maakunta pystyy turvaamaan heikommassa asemassa olevien palvelut ja paljon apua tarvitsevien palvelut.

Vartiaisen mukaan Suomen palvelujärjestelmä pirstoutuu nyt pahasti.

–Sosiaali- ja terveyspalveluita ei pystytä yhdistämään, integraatio ei toimi.