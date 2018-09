Asiantuntijat epäilevät Liberan kantelun menestymistä komissiossa – "Melkein sanoisin, että tämä on asia, joka ei kuulu EU:lle"

Autoilijoiden syytä varautua jo syksyn ensimmäisiin liukkaisiin – öistä tulossa hyvin kylmiä

Syysmyrsky Kuisman jälkeen on syytä varautua poikkeuksellisen kylmiin öihin, kertoo Ilmatieteen laitos. Öistä kylmin on ennusteen mukaan perjantain ja lauantain välinen yö, jolloin lähes koko maassa on pakkasta. Lue lisää