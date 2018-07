Arvostelua herättänyt Helsinki Calling -mielenosoitus avaa siirtoaan – haluaa saada viestin leviämään ajoissa

Tunnettu sijoittaja junaili taas mediayhtiöiden osakkeiden hintoja ylös

Sijoittaja Kai Mäkelä on tuomittu törkeästä markkinoiden vääristämisestä yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen, kertoo Helsingin käräjäoikeus. Mäkelä on tunnettu sijoittaja, jolla on aiempaa historiaa mediayhtiöiden osakkeiden hintojen junailemisesta ylös. Lue lisää