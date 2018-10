Apulaisoikeusasiamies käsittelee kaupunginvaltuutetun ihmisroska-puhetta

Apulaisoikeusasiamies tutkii kantelua, joka koskee Oulun kaupunginvaltuutettu Riikka Moilasen (kesk.) ihmisroska-kommenttia. Asiasta kertoi Yle.

Kantelu koskee Moilasen toimintaa luottamushenkilönä.

–Perusteena ovat kunta- ja hallintolain kohdat, jotka edellyttävät luottamushenkilöltä ja viranomaiselta asiallista ja arvokasta käyttäytymistä ja kielenkäyttöä, kantelua käsittelevä esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström toteaa Ylelle.

Moilanen käytti termiä ihmisroska puheenvuorossaan valtuuston kokouksessa 10. syyskuuta.

Asiasta nousi valtava kohu, ja seuraavana päivänä hänet erotettiin toimitusjohtajan tehtävästään Pihlajalinna Oulusta.

Moilanen pyysi jo kokouksessa anteeksi käyttämäänsä sanavalintaa ja useita kertoja kokouksen jälkeenkin.

Kaupunginhallitus on kuullut Moilasta

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt selvityspyyntöä Oulun kaupunginhallitukselta, joka on kuullut Moilasta. Selvitys on nyt valmisteltavana kaupungin lakimiehillä.

Selvityspyynnössä todetaan, ettei Moilasen puheenvuoro kaikilta osin näyttäisi edustaneen asiallista, arvokasta ja kunnan asukkaita kunnioittavaa kielenkäyttöä.

Kaupunginhallituksen on palautettava selvitys marraskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antaa ratkaisunsa asiassa.

Apulaisoikeusasiamiehen langettavan ratkaisun jälkeen seuraamuksena on tyypillisimmin huomautus virheellisestä toiminnasta. Käyttäytymissäännöksen rikkomisesta ei ole säädetty laissa rangaistusta.

Moilasen ihmisroska-kommenttien jälkeen poliisi on kirjannut kaksi tutkintapyyntöä kunnianloukkaus- ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan- nimikkeillä. Ne eivät johtaneet esitutkintaan.

Oulun poliisin toiminnasta tehtiin myös kanteluita oikeusasiamiehelle sen jälkeen, kun se päätti olla käynnistämättä esitutkintaa tutkintapyyntöjen perusteella. Apulaisoikeusasiamies ei ottanut kantelua tutkittavakseen.