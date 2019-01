Antti Rinne palasi Espanjasta Suomeen – jatkaa toipumista sairaalahoidossa

Presidentti Niinistö kommentoi Oulun rikosepäilyjä: Kaikkien noudatettava oikeutta koskemattomuuteen

Presidentti Sauli Niinistön mukaan on kestämätöntä, että rikosepäilyjä on Oulussa tullut lisää. Niinistö kirjoittaa tasavallan presidentin verkkosivulla, että on kestämätöntä, että jotkut Suomesta turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat luoneet maahan turvattomuutta. Lue lisää