Antti Rinne ei tarvitse enää sairaalahoitoa – pääsee vaalikentälle maaliskuun alussa

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo Facebook-päivityksessään, että hänen sairautensa hoitojakso on takana.

–Kiitos hoitohenkilökunnan vointini on merkittävästi parempi. Hoitohenkilökunta teki minulle kaikki tarvittavat testit ja tulosten perusteella asiat on kunnossa. Hoitoa en siis enää tarvitse, mutta kuntoutus jatkuu vielä. Syynä on se, että Espanjassa tehdyn puutteellisen diagnoosin vuoksi sairaalassaoloaika on pidentynyt ja sen vuoksi on täytynyt polkea kuntopyörää ja jumppailla, Rinne kertoo.

Rinteen sairausloma kestää, kuten on aiemmin kerrottu, helmikuun loppuun. Koko ajan kiihtyvässä vaalikampanjassa Rinnettä on tuurannut erityisesti puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marin, joka on kerännyt kiitoksia työstään.

–Olen ylpeänä seurannut, kuinka SDP on Sanna Marinin ja muun puoluejohdon johdolla julkaissut puolueen vaaliohjelman ja ollut aloitteellinen politiikan keskustelussa koko porukan voimin. Maaliskuun alussa nähdään, Rinne kiittää kirjoituksessaan.

Rinne kiittää kirjoituksessaan myös häntä hoitanutta Meilahden hoitohenkilökuntaa sekä suomalaista julkista terveydenhuoltojärjestelmää, jota Rinne pitää maailman parhaimpana.

Rinne sanoo keskittyvänsä nykyisin erityisesti kuntoutukseen.

–Nytkin olen aloittelemassa päivän urakkaa: luvassa on väkevää punttitreeniä, jonka avulla lihaskunto paranee pitkittyneen sairaalajakson jälkeen. On tässä vielä työtä ja puntteja nostettavana, mutta homma etenee hienosti.

Rinnettä on vaivannut keuhkokuumeen lisäksi sepelvaltimon tukos ja sairaalabakteeri.

Sdp:n kannalta Rinteen sairauslomaa on pidetty ikävänä sattumana, koska eduskuntavaalikampanjoissa kuuluu erityisesti puolueiden puheenjohtajien ääni.

–Eduskuntavaalikampanjat ovat tänä päivänä hyvin puoluejohtajavetoisia, pohti Turun yliopiston eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä Lännen Medialle tammikuun 21. päivä.