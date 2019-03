Analyysi: Yhä useampi virolainen äänestää verkossa – kätevyys mennyt tietoturvauhkien edelle

Tietoturvan väitetty heikkouskaan ei syö suosiota. Nykyään kolmannes äänistä annetaan sähköisesti, ja trendi on nouseva.

Virossa pidetään sunnuntaina parlamenttivaalit, joissa ennustetaan menestystä etenkin kansallismieliselle Ekre-puolueelle. Varsinaisena vaalipäivänä äänestetään perinteiseen tapaan paperilla ja kopissa.

Mutta ennakkoäänestyksessä sai jo neljättä kertaa äänestää myös sähköisesti. Sitä mahdollisuutta käytti yli 247 000 ihmistä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kasvava suosio selittyy pääasiallisesti kätevyydellä, koska äänestää saa vaikka kotonaan.

Monelle ei sekään vielä riitä. Vaalilautakunta on saanut palautetta, että jatkossa pitäisi olla mahdollista äänestää myös älypuhelimella. Nykyään teknologinen valmius siihen vielä puuttuu.

Se tekisi järjestelmästä entistä mutkikkaamman, lisäisi turvallisuusriskejä ja nostaisi vaalien hintaa.

Älypuhelin kelpaa kuitenkin jo nyt, jos haluaa tarkistaa, menikö annettu ääni perille vaalilautakunnan palvelimeen.

Viro on ainoa maa maailmassa, jossa valtiollisissa vaaleissa on jo yli kymmenen vuodan ajan voinut äänestää verkossa.

Nettiäänestys sai alkunsa paikallisvaaleissa vuonna 2005 ja laajeni parlamenttivaaleihin vuonna 2007. Viime parlamenttivaaleissa vuonna 2015 jo 32 prosenttia äänistä annettiin verkossa.

Vaikka jotkut kansainväliset asiantuntijat ovat arvostelleet Viron e-vaalijärjestelmää turvallisuusriskeistä ja suositelleet siitä luopumista, sähköisen äänestämisen perinne on vuosien myötä jo juurtunut osaksi virolaista vaalikäytäntöä.

Viron sähköisen äänestyksen kulmakivi on henkilökortti, joka on ollut jo pitkään virallinen tunnistautumisväline.

Sähköisen äänestyksen turvallisuuden takaa suurelta osin se, että siihen tarvittavaa infrastruktuuria eli kortteja, ohjelmistoja ja lukulaitteita käytetään jokapäiväisesti pankkipalveluihin ja muuhun asiointiin eikä niitä ole kehitetty vain vaaleja varten.

E-äänestys on Virossa vain yksi monesta julkishallinnon e-palvelusta, johon käyttäjät ovat jo ehtineet tottua.

Sen kehittäjät olettavat, että mahdolliset viat teknologiassa olisivat ilmenneet jo aikoja sitten peruspalvelujen käytössä eikä äänestyksessä.

Virossa ei ole ollut syytä pelätä ulkopuolista hakkerointia, jonka riski on sähköisessä äänestyksessä toki isompi. Äänestysjärjestelmään ei ole tiettävästi kuitenkaan Virossa hakkeroitu.

Yhdysvalloista ja muualta tututuissa vaalivaikuttamista koskevissa tapauksissa on hakkeroiduttu useimmiten sähköpostipalvelimiin.

Myöskään periaatteessa mahdollinen äänestäjän painostaminen ei ole antanut aihetta huoleen.

Äänestäjä saa aina valita äänestämiseen sopivan ajan ja paikan. Jos hän ei ole kuitenkaan saanut jostain syystä äänestää vapaasti, hänellä on mahdollisuus käydä - niin kauan kuin äänestys on käynnissä - vaihtamassa äänensä vaikka useammankin kerran. Viimeksi annettu ääni jää voimaan.

Sovellus salaa annetun äänen julkisella avaimella näin, että ei ole mahdollista nähdä, kuka on ketäkin äänestänyt. Ääntenlaskennassa salaus puretaan salaisella avaimella, joka on jaettu keskusvaalilautakunnan jäsenten kesken. Avain toimii vain silloin, jos läsnä on yli puolet lautakunnan jäsenistä.