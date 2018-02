Analyysi: Paavo Väyrynen on ihmemies ja kohujulkkis omasta tahdostaan – onko erottaminen ainoa vaihtoehto?

Onko Paavo Väyrynen Kekkonen vai Vennamo? Vanhanisännän tempoilu aiheuttaa harmaita hiuksia puoluejohdolle. Onko erottamisprosessi paras vaihtoehto?

Yksi kuva kertoo paljon. Paavo Väyrynen tarpoo lumessa, pahvilaatikollinen mukeja kainalossaan. Takana oli puhetilaisuus Nurmijärvellä, keskustan Matti Vanhasen jalanjäljissä.

Lunta tuprutti tupaan myös salissa. Sinne oli kertynyt vain kourallinen väkeä.

Seuraava etappi jo kutsui, joten Väyrynen ei pysähdellyt. Sanomaa oli ehdittävä julistaa mahdollisimman monelle.

Tulos romahti

Kiertue kantoi hedelmää. Väyrynen peittosi keskustan oman ehdokkaan.

Väyrynen kehui vaali-iltana menestystään. Tarkat seuraajat huomasivat, että se oli teeskentelyä.

Ennakkoäänten läjähtäessä ruutuun Väyrysen ilme ja huulilta luettu sadattelu kertoivat jotakin muuta. Ääniä kertyi 6,2 prosenttia.

Sitä ei voi kuvailla voitoksi.

Kun muistellaan aiempia tuloksia presidentinvaalissa, niin kannatus on sulanut joka kerralla.

Vuoden 1988 vaaleissa ääniosuus oli hulppeat 20,6 prosenttia. Seuraavissa vaaleissa se oli liki 20 ja vuoden 2012 vaaleissa 17,5 prosenttia. Onko hän niin suosittu kuin Väyrys-fanit vannovat? Näköjään ei. Vanhan isännän ote heltiää.

Haastaja vauhdissa

Vaalitulos ei kuitenkaan lannistanut. Operaation seuraava vaihe on haastaa keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä kesäkuun puoluekokouksessa.

Moni on ollut sitä mieltä, että keskusta on antanut Väyrysen viedä itseään kuin pässiä narussa. Viikolla peli vihellettiinkin poikki.

Keskustan puoluehallitus linjasi, ettei Väyrynen ole vaalikelpoinen. Se oli kuullut asiantuntijoita. Heidän näkemyksensä mukaan puheenjohtajaksi ei voida valita jäsentä, joka kuuluu muuhun puolueeseen.

Sipilä kertoi käyvänsä rehdin kisan, kunhan Väyrynen luopuu kilpailevasta kansalaispuolueesta.

Väyrynen viittasi kintaalla viestiin: vaalikelpoisuuden ratkaisee puoluekokous ja piste. Keminmaan isännällä on vahva usko itseensä.

Perjantaina Väyrynen jatkoi sanomaansa. Hänen mukaansa keskustan johto pelkää keskustelua

Väyrynen on sitä mieltä, että puoluehallituksen kannanotto hänen vaalikelpoisuudestaan perustuu heppoiseen maksettuun asiantuntijalausuntoon.

Väyryselle on takataskussaan vastine oikeusoppineelta.

Sen mukaan puoluehallituksen lausunto ei ole analyysi lain sisällöstä, vaan selvitys tavasta päästä ennalta määrättyyn tulokseen liittyen puheenjohtajavaaliin.

Kimurantiksi menee. Mutta varmaa on, ettei Väyrynen niin vain luovuta.

Kenen maine nousee?

Joissakin arvioissa on mietitty, onko erottamisprosessi järkevin vaihtoehto. Jos se onnistuu, niin lisääkö se Väyrysen mainetta puoluejohdon hylkäämänä sankarina, mutta vastaavasti tahraa keskustaa?

Jos Väyrynen kahmii uudelle puolueelle edustajia eduskuntavaaleissa, niin saadut äänet ovat pitkälti pois keskustalta.

Lisäksi keskustaa rassaa pääministeripuolueen vastuu. Tulosta syntyy, mutta gallupit eivät ole mannaa. Edustajien määrä voi pudota rajusti.

Ehdokkuudesta ei vahinkoa

Keskustavaikuttaja, professori Kari Hokkanen sanoo, ettei hän suosittele Väyrysen erottamista.

–Mitä se auttaisi? En näe, että siitä koituisi mitään vahinkoa, vaikka hän olisikin ehdokkaana. Erottamisesta seuraisi vain negatiivista julkisuutta.

Hokkanen ehdottaa, että Väyrynen kiertäisi maata ja keskustelisi kansanedustajien kanssa. Näin hän testaisi sanomaansa ja edustajat voisivat puoltaa linjaansa. Julkisuuskin olisi taattu.

Monen muun asiantuntijan lailla Hokkanen on sitä mieltä, että Väyrysen mahdollisuudet ovat olemattomat tulevassa kisassa, jos sitä ylipäätään syntyy.

–En ymmärrä, miksi hänellä olisi kannatusta.

Kansalaispuolueen perustamista hän pitää outona. Mitä merkitystä on uudella pienpuolueella?

Keskustan EU-parlamentaarikko, entinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki kirjoitti, että Paavo on taitava harrastajanäyttelijä ja -ohjaaja. Vahva ja taipumaton ihminen, jolla on hyvä poliittinen pelisilmä.

Kaikki eivät uskokaan, että Väyrynen tavoittelisi johtajuutta tosissaan. Onhan hän ollut ehdolla useasti viimeisten vuosien aikana eikä ole tullut valituksi.

On totta, että Väyrynen hakee näkyvyyttä ja sitä kautta tukea puolueelleen.

Tarjolla sympatiaa?

Entä voisiko pattitilannetta vielä sovitella?

Väyrynen tarvitsisi niin suuren hyvityksen, ettei sellaista taida löytyä. Jupakkahan kumpusi siitä, kun Sipilä ei huolinut Väyrystä hallitukseensa. Mitä keskustalla voisi olla tarjolla muuta kuin sympatiaa?

Kun Väyrynen oli Vanhasen hallituksessa, niin oli sovittu, ettei Väyrynen sotkeudu EU-asioihin. Tuolloin hän ei vastustanut euroa. Jälkikäteen voi kysyä, miksi näin?

Väyrynen on kertonut olevansa kuin Kekkonen, joka pitää linjan, ja etenee sateessa ja myrskyssä. Hän ei selvästi pidä siitä vertauksesta, jossa hänet yhdistetään maalaisliiton Veikko Vennamoon.

Historiaa on vaikea kirjoittaa uusiksi.

Väyrysen tempoilu muistuttaa Vennamon lähtöä 1950-luvulla puolueesta. Osa silloisen maalaisliiton edustajista yritti sovittelun tietä, mutta enemmistö pani Vennamon raamit kaulassa ulos.

Väyrynen kertoi tekevänsä vielä yhden pelastusyrityksen, kun hän asettuu ehdolle. Hän haluaa viedä puolueen takaisin alkiolaiseen komentoon.

Suomi tyhjenee

Mitä pelastuspuolue sitten tarjoaa, ja ketkä sitä kannattavat?

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen toteaa, että Suomi tarvitsee heitä.

Puolue vastustaa euroa, mutta ei ole hylkäämässä EU-jäsenyyttä. Tavoite on panna kampoihin kaupungistumiskehitykselle.

–Suomi harjoittaa politiikkaa, joka tyhjentää Suomen.

Johtotähti tempoilee

Keskustan piirijohtajat seisovat tukevasti Sipilän takana. Vaikka hän on suosiossa, on soraääniäkin.

Vanhemman polven siivestä on kuulunut moitteita, että Sipilä on liiaksi itsevaltias.

Keskustasta löytyy myös joukko, jolle syvenevä yhteistyö EU:n kanssa on kauhistus. Tähän Väyrysen ohjelma istuu hyvin samoin kuin huoleen maaseudun tyhjenemisestä.

Erilaisissa kuppikunnissa on arvioitu, että keskustasta on noin 15 prosenttia väkeä, joille ei nykymeno kelpaa.

On totta, että asuntotuotannon keskittäminen Helsinkiin ja muutamaa kasvukeskusta suosiva politiikka on outoa, kun keskusta on päähallituspuolue. Puheet siitä, että keskusta harjoittaa liiaksi kokoomusmielistä politiikkaa, eivät ole turhia.

Jos Väyrynen valittaisiin keskustan johtoon, hän veisi uuden puolueen mukanaan keskustaan. Tähän ei kansalaispuolueen johto ole sitoutunut.

Olisi kaikkein hassuinta, jos Väyrynen jäisi keskustaan ja kansalaispuolue menisi eteenpäin ilman johtotähteään.