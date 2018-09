Analyysi: Levähdyspistettä ei ole näkyvissä – Mayn kujanjuoksu jatkuu konservatiivien puoluekokouksessa

Britannian pääministeri Theresa May on joutunut kujanjuoksuun, jossa ei ole levähdyspisteitä. Uusin koettelemus on Mayn oman konservatiivipuolueen nelipäiväinen puoluekokous, joka alkaa tänään sunnuntaina.

Painetta pitää yllä Britannian puolen vuoden päässä siintävä EU-ero eli brexit. Ratkaisuja pitäisi syntyä ja nopeasti.

Toissa viikon EU-huippukokouksessa Salzburgissa muiden maiden johtajat pysyivät kylminä Mayn brexit-ehdotukselle, jota kutsutaan myös Chequers-suunnitelmaksi.

Chequers on Britannian pääministerin maaseutuasento. Siellä May hyväksytti brexit-suunnitelmansa hallituksensa muilla ministereillä heinäkuun alussa.

Mayn paperin ydin on, että Britannia pysyy EU:n sisämarkkinoilla tavaroiden ja palvelujen osalta. Sen sijaan palvelut ja pääomat jäisivät Britannian omaan kontrolliin. Samaten EU-kansalaisten vapaa muuttoliike Britanniaan loppuisi.

EU:n mukaan ei ole mahdollista olla vain osittain sisämarkkinoilla mukana.

Myöskään oppositiossa olevalle työväenpuolueelle Mayn suunnitelma ei kelpaa. Labourin mielestä Mayn hallitus on kyvytön saamaan aikaan sellaista brexit-sopimusta, joka turvaa Britannian talouden edut.

Alkuviikosta puoluekokoustaan pitänyt labour haluaa ennenaikaiset vaalit tai vaihtoehtoisesti uuden brexit-kansanäänestyksen.

Yhtään helpompaa ei Theresa Maylla ole omassa puolueessaan, joka on pahasti jakaantunut EU-eron suhteen.

Esimakua siitä saatiin Birminghamin puoluekokouksen alla, kun kesällä hallituksen jättänyt Boris Johnson esitteli Daily Telegraph -lehdessä oman brexit-suunnitelmansa.

Johnson kutsuu aloitettaan "Super-Kanada-sopimukseksi". Sen pohjana olisi siis EU:n ja Kanadan viime vuonna voimaan astunut vapaakauppasopimus (CETA), joka poistaa valtaosan keskinäisen kaupan tulleista.

Painostuskeinona sopimukseen pääsemiseksi brittihallituksen pitäisi Johnsonin mielestä uhata jättää maksamatta sovittu "avioeroraha" EU:lle. Sen on arvioitu olevan jotain 40:n ja 45 miljardin euron väliltä.

Mayn neuvottelutaktiikkaa Johnson kuvasi "selkärangattomaksi" ja erosuunnitelman "petokseksi äänestäjäkuntaa kohtaan".

Johnson edustaa konservatiivien sitä laitaa, joka haluaa kovan brexitin eli varsin löysän taloussuhteen EU:n kanssa.

Konservatiivien kenttäväen enemmistö ei kuitenkaan välttämättä halua hallituskriisiä ja uusia vaaleja.

Rautarouva Margaret Thatcher iski pääministerikaudellaan legendaarisen käsilaukkunsa pöytään ja sai EU:lta Britannialle jäsenmaksualennuksen. Theresa May yrittää ehkä samaa saadakseen kunnioituksen EU:lta ja puoluetovereiltaan.

Vedonlyöntitoimistojen listauksissa Boris Johnson on ykkösehdokas, jos May kaatuu.