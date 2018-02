Analyysi: Hallitus ei kestä montaa sote-karkuria – viekö Lepomäki muita mukanaan?

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) haluaa kaataa sote- ja maakuntauudistuksen. Halu on tuttu oppositiopoliitikkojen suista, mutta nyt myös yksi hallituspuolueen kansanedustaja on menettänyt uskonsa uudistukseen.

Hallituspuolueilla eli keskustalla kokoomuksella ja sinisillä on nykyisin eduskunnassa yhteensä 106 paikkaa. Se on aika niukka enemmistö, ja Lepomäki on ilmoituksensa mukaan pois hallitusvahvuudesta sote-kysymyksessä.

Hallitus on kertonut tuovansa esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi eduskuntaan maaliskuun alussa eli lähipäivinä. Hallituspuolueissa joudutaan näillä näkymin tarkasti huolehtimaan, että kaikki ovat istunnossa paikalla.

Lisäksi eduskunnan puhemies ei perinteisesti äänestä käsittelyissä eli jos puhemies Paula Risikko (kok.) tai varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) johtaa puhetta sote-käsittelyssä, hallituksen enemmistö hupenee taas yhdellä.

Rehula puolustaa uudistusta

Sote-uudistus ei lisäksi ole ollut hallituspuolueillekaan mikään suuri riemun aihe. Kokoomus vierastaa keskustan rakastamaa maakuntamallia ja keskustan riveissä on ollut penseyttä kokoomuksen vaalimalle valinnanvapaudelle. Uudistuksen eteneminen on vaatinut kovia neuvotteluja hallituksen sisällä.

Lepomäki ei todennäköisesti ole ainoa hallituspuolueen edustaja, joka on ajatellut uudistuksen kaatumista ennemmin mahdollisuutena kuin uhkana.

Kaikki eivät näin tosin ajattele, sillä sote-uudistus on yksi hallituksen suurimmista hankkeista ja epäonnistuminen sen kanssa olisi iso vastoinkäyminen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) joukoille.

Entinen perhe- ja peruspalveluministeri ja sote-uudistuksen valmistelussa vahvasti mukana ollut Juha Rehula (kesk.) ilmoittikin Twitterissä keskiviikkona, että epäuskoisia on ollut aiemminkin.

–Mitä lähempänä on päätöksenteon hetki, sitä varmemmin ja voimakkaammin tulevat esiin ne mielipiteet, jotka haluavat kaataa sote-muutoksen. Näin on ollut aikaisemminkin! On voimia, joiden tahto on, että palvelut rapautuvat ja koko hyvinvointimme perustat romuttuvat, Rehula viestitti.

Jos hallituspuolueista nousee muitakin sote-kapinallisia, uudistus tai ainakin sen valinnanvapaus voi kaatua. Samalla voisi kaatua koko hallitus.

Kritiikkiä annettu aiemminkin

Lepomäen keskiviikkona esittämässä kritiikissä ei sinänsä ole mitään uutta. Kaikki oppositiopuolueet eli Sdp, Perussuomalaiset, vihreät, Vasemmistoliitto, Rkp ja kristillisdemokraatit ovat mananneet samoja näkökulmia moneen kertaan.

–Hyvinvointierot voivat kasvaa, yhdenvertaisuus vaarantuu, hoitoon pääsy vaikeutuu, kustannukset kasvavat, riskialtista potilaiden ja perustuslain kannalta, vastoin EU-lainsäädäntöä ja vaikeasti toteuttavissa, ovat oppositiopuolueet kritisoineet.

Nyt Lepomäki oli suurelta osin samoilla linjoilla.

Opposition puolella Lepomäen ulostulo otettiinkin hyvällä mielellä vastaan.

–Elina Lepomäki ymmärtää markkinatalouden lainalaisuuksia paremmin kuin valtaosa meistä muista kansanedustajista. Siksi häntä kannattaa kuunnella, kun hän sanoo, että esitetty sote-malli ei tule toimimaan käytännössä, vihreiden kansanedustaja Antero Vartia twiittasi.