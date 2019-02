Analyysi: Anne Berner on yhden kauden tuulettaja, jonka korkealentoisiin suunnitelmiin Suomi ei ollut valmis – omatkin koirat purivat

Keskustan kansanedustaja sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner vetäytyy politiikasta niin kuin hän on aiemmin linjannut. Mitään eläkevirkaa hän ei politiikasta hakenutkaan; yksi kausi riittää.

Ruotsalaisen Dagens industrin mukaan Berner on siirtymässä SEB-pankin hallitukseen.

Berner on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän nousi eduskuntaan keväällä 2015 Uudenmaan vaalipiiristä saaden hulppeat liki 9 700 ääntä.

Bernerin valinta oli neljä vuotta sitten yllätys. Harvoin ensimmäisen kauden edustaja nousee suoraan ministerikyytiin.

Berner tulee liike-elämästä ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) näki hänessä heti hengenheimolaisen. Tämä rouva pistää tuulemaan. Ja niin totta vieköön tapahtuikin. Berner pani alulle lukuisia liikenteen uudistuksia.

Kunnianhimoisin hanke oli liikennekaari. Matkan varrella koettiin monenlaista käännettä. Uusien autojen kaupankäynti uhkasi tyssätä kokonaan. Aletaanko autoilijoita seurata mustan laatikon avulla? Paljonko vanhan rotiskoni vuotuiset kustannukset nousevat? Kapina oli valmis.

Taksiuudistus vietiin läpi. Uusien sääntöjen mukaan on eletty viime kesästä asti. Osa on sitä mieltä, että uudistus on täysi susi, osa on kokenut uudistuksesta jotain hyvääkin.

Berner kertoi Lännen Mediassa haastattelussa viime vuoden lopussa, että taksikuljettajista on huutava pula. Haasteena on ollut vaatimus paikallistuntemuksesta. Tähän kokeeseen on tyssännyt monen hakijan tie. Berner lupasi tuolloin, että nyt tätä vaatimusta helpotetaan.

Uudistuksen myötä kelataksit ovat nousseet otsikoihin. Bernerin kertoi tuolloin, että 99 prosenttia kelakyydeistä on tullut ajetuksi. Haasteita on Uudellamaalla, jossa kela sittemmin päätti kilpailuttaa kyydit uudelleen. Olisiko siis niin, että taksikyyti nousee otsikoihin vain silloin, kun se ei tule, tai jos kuljettaja yrittää rahastaa mielivaltaisesti asiakasta?

Niin tai näin, Berner on tottunut liike-elämän sääntöihin vähän samaan tyyliin kuin Sipilä. Tehdään hyvä esitys, esitellään se ja nuijitaan valmiiksi.

Berner on saanut ministerivuosinaan runsaasti kritiikkiä ja haukkuja. Omatkin koirat ovat purreet.

Moni vanhemman siiven keskustalainen katsoi karsaasti, kun ensimmäisen kauden edustaja porhalsi ministeririviin. Taksiuudistus hiersi niin ikään keskustalaisten välejä eduskunnassa.

Berner on itse kertonutkin, ettei hän osannut odottaa liikenneverkkouudistuksen kaatumisen osalta kollegoiden selkään puukotusta ja kansalaisten reaktioita.

Hän on myös todennut, että hän ja hänen perheensä ovat joutuneet kohtaamaan uhkailua, nimittelyä, jopa hengenlähdöllä pelottelua ja haukkumista.

–Olen nähnyt sellaista osaa Suomea tai suomalaisia, jota en ehkä olisi halunnut nähdä tai kohdata. Sellaista ihmisyyttä, jota ei ole helppo kohdata, Berner sanoo Anna Soraisen kirjassa Sori – johtaja ja julkisuus kriisissä. Kirja ilmestyi viime syksynä.

Jos ynnää kaikki edellä mainitut tapahtumat, ei ole ihme, jos veri vetää johonkin muualle.

Bernerin ilmoitus tietää myös sitä, että keskustaryhmästä lähtee jälleen yksi edustaja pois vapaaehtoisesti. Joukko on iso jo ennestään.

Edit. 22.02: Oikaisu. Toisin kuin jutussa kirjoitetaan, liikennekaari meni läpi kolmessa vaiheessa. Viimeinen osa käsiteltiin eduskunnassa viime viikolla. Sen sijaan väylärahoituksen uudistamista koskeva ehdotus muun muassa autoveron poistoineen ei edennyt.

Anita Simola