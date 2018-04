Amfetamiinin salakuljetuksesta epäillyn liigan syytteet käräjillä – poliisin mukaan huumejuttu on Suomen historian laajimpia

HELSINKI

Pirkanmaan käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä huumejuttua, joka on poliisin mukaan Suomen mittakaavassa yksi kaikkien aikojen suurimmista. Rikollisliiga salakuljetti viime kesänä ja syksynä Hollannista Suomeen kymmeniä kiloja huumeita, pääasiassa amfetamiinia, poliisi kertoi.

Esitutkinnan aikana poliisi arvioi huumeiden katukauppa-arvoksi noin 2,8 miljoonaa euroa. Liigan tarkoitus oli poliisin epäilyn mukaan levittää huumeita Pirkanmaalla.

– Kyseessä on Pirkanmaan alueen kaikkien aikojen suurin huumejuttu, ja se on myös Suomen mittakaavassa suurimpien joukossa, sanoi rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista maaliskuun alussa.

Amfetamiinin lisäksi Suomeen tuotiin poliisin mukaan tuhansia ekstaasitabletteja ja kokaiinia. Lisäksi organisaation epäillään yrittäneen toimittaa useita kiloja kokaiinia Pirkanmaalle.

Jutussa on yhteensä 24 syytettyä, joista suurin osa on alle kolmekymppisiä miehiä. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä huumausainerikos ja törkeä rahanpesu. Rahanpesu liittyy poliisin mukaan siihen, että huumerahoja epäillään siirretyn välikäsien kautta Hollantiin.

Huumekätkö löytyi ostoskeskuksen vessan katosta

Poliisin mukaan rikollisliiga paljastui, kun se oli tuomassa 20 kilon amfetamiinierää Hollannista Pirkanmaalle viime syksynä. Poliisi sai erän kiinni Helsingin Vuosaaren satamassa, missä salakuljettajaksi epäilty oli luovuttamassa huumeita eteenpäin.

Tämän jälkeen kävi poliisin mukaan ilmi, että amfetamiinia oli salakuljetettu Tampereelle jo kesällä. Tästä noin 30 kilon erästä poliisi sai lopulta takavarikoitua yhdeksän, joista kahdeksan kiloa löytyi Pirkkalan alueelta maastosta. Yksi kilo löytyi kätkettynä ostoskeskuksen vessaan Tampereen Lielahdessa. Huumeet oli piilotettu lasipurkeissa kattolevyjen sisään, poliisi kertoi.

Esitutkinnan aikana epäiltyjä oli lähes 40, joista osa oli Suomessa ja osa Hollannissa. Poliisin mukaan kansainvälinen yhteistyö oli merkittävässä asemassa jutun tutkinnassa.

STT