Alokkaat ryömivät rämeillä valmistautuessaan sotaan – Kohtalotoveruus on elokuvan pääteemoja

Fribergin perheessä kasvaa seitsemän veljestä ja kolmet kaksoset – "Tämä on tuttua hommaa", sanoo äiti tuplien hoidosta

Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä on kahdet kaksoset. Uusikaupunkilainen Fribergin perhe panee paremmaksi. Perheessä on seitsemän veljestä, mutta tähän veljessarjaan mahtuu kolmet kaksoset. Vain vanhin lapsista, 7-vuotias Rasmus, on yksönen. Lue lisää