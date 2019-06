Aktiivimalli puretaan "niin nopeasti kuin mahdollista", sanoo sosiaali- ja terveysministeri

Verenpaineen nousu vastaanotolla johtuu geeneistä, kertoo suomalaistutkimus – valkotakki-ilmiö ei olekaan korvien välissä

Syy valkotakki-ilmiöön ei ole korvien välissä, vaan sen taustalla on kaksi geeniä, selviää suomalaistutkimuksessa. Valkotakki-ilmiö tarkoittaa tilannetta, jossa verenpaine on vastaanotolla mitattuna korkeampi kuin kotona mitattu. Ilmiö on Suomessa yleinen: peräti 38 prosentilla suomalaisista verenpaine ylittää suositusten raja-arvon vastaanotolla, mutta ei kotona. Lue lisää