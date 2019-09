Akne heikentää elämänlaatua ja itsetuntoa – ongelmaa on lähes jokaisella nuorella, mutta myös kasvavalla määrällä aikuisia naisia

KRP sai valmiiksi esitutkinnan Merivoimien esteellisyystapauksista – Asia on siirtymässä syyteharkintaan

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa tutkinnan kohteena on ollut Merivoimien lippueamiraali Timo Hirvonen. Kyse on esteellisyystapauksista ja asiaa on tutkittu virkavelvollisuuden rikkomisena. Tapaus on nyt siirtymässä syyteharkintaan. Lue lisää