Akava hyväksyi hallituksen esityksen irtisanomislaista, mikäli sen jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti

Maksaisitko 300 euron lentolipusta 470 euroa? – Lentoliikenne olisi ehkä muutettavissa nollapäästöiseksi rahalla, joka tulee matkustajan kukkarosta

Lentoliikenne on päätynyt ilmastokeskustelussa yhä ikävämpään valoon. Lisääntyvän liikenteen takia sen päästöjen kasvuvauhti on päästösektoreista suurimpia ja kasvun ennakoidaan roimana jatkuvan samaan aikaan, kun monella muulla alalla uskotaan käänteeseen. Lentopolttoaineen kulutuksen on laskettu vielä jopa kaksinkertaistuvan. Lue lisää