Ajokeli on tänään huono, kuudessa maakunnassa jopa erittäin huono

HELSINKI

Tänään on huono ajokeli lähes koko maassa. Ajokeliä heikentävät lumisade, pöllyävä lumi ja lauhtuva sää.

Etelä- ja Kaakkois-Suomessa ajokeli muuttuu Ilmatieteen laitoksen mukaan aamupäivästä alkaen jopa erittäin huonoksi lumipyryn takia. Erittäin huonon ajokelin varoitus on voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Huonon ajokelin varoitus on voimassa Rovaniemen ja Sallan korkeudelle asti, normaalista ajokelistä saadaan siis nauttia vain Lapin pohjoisosassa.

Myöhäisillan lumipyryn jälkeen lumisateessa on nyt meneillään rauhallisempi vaihe. Toinen aalto sakeampaa lumipyryä Uudellamaalla voi olla tiedossa iltapäivästä lähtien.

– On mahdollista, että lumisade voimistuu iltapäivän tai illan aikana. Ajoituksessa on vähän epävarmuuksia. Lumituiskua on tänäänkin, mutta tuulen ei pitäisi olla tänään niin voimakas kuin eilen illalla, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystyävä meteorologi Nina Karusto.

– Onneksi tässä nyt tuli vähän taukoa, niin auraajat varmaan saavat yhden lumikerroksen pois tieltä.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kovimmat pyryt saattavat osua maan itäosaan.

Työmatkaan varattava reippaasti aikaa

Sää on vaikuttanut myös raideliikenteeseen, ja yön aikana suuri osa kaukojunista on ollut myöhässä. VR arvioi illalla, että aamulla raideliikenteen pitäisi sujua normaalisti. Ennakkoon on kuitenkin peruttu kaikki lähiliikenteen D-junat Riihimäen ja Helsingin välillä.

Tieliikennekeskuksesta kehotettiin varaamaan tavallista enemmän aikaa työmatkoihin ja liikenteeseen.

Lämpötilat kohoavat tänään koko maassa edellispäiviin verrattuna. Etelässä lämpötilat ovat muutaman pakkasasteen ja kymmenen pakkasasteen välillä, lauhinta on lounaisrannikolla. Maan keskiosassa on päivällä enimmillään 15 pakkasastetta, Lapissa reilut 20.

Finnair tiedottaa verkkosivuillaan, että sääolosuhteet rajoittavat liikennettä ja vaikeuttavat toimintaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Yhtiön mukaan asiakkaiden kannattaa varautua viivästyksiin ja muutoksiin erityisesti aamun ja iltapäivänä aikana.

STT

STT