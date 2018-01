Etelä-Suomeen satoi yli 10 senttiä lunta – lumentulo sotkenut liikennettä sekä maalla että ilmassa

Lunta on tullut eilisen illan ja yön ja tämän päivän aikana runsaasti etenkin Lounais-Suomessa. Vuorokauden aikana mitattu lumensyvyyden muutos kävi aamupäivällä Varsinais-Suomen Kemiönsaaressa jopa yli 20 senttimetrissä. Lumipyryt ovat hiipuneet Etelä-Suomessa päivän mittaan.

Illalla kuuden aikaan suurin lumensyvyyden muutos oli Keski-Suomen Jämsässä, noin 14 senttimetriä. Uudellamaalla Espoossa ja Lohjalla sekä Varsinais-Suomessa Somerossa lumensyvyyden muutos kohosi 12 senttimetriin.

Vedeksi muutettuna eniten sadetta oli saatu Ahvenanmaan Jomalassa, 14,8 millimetriä. Suurimmat sademäärät painottuivat Ahvenanmaalle ja Varsinais-Suomeen.

Sää on jo alkanut lauhtua ja yhä suurempi osa sateesta tulee vetenä.

– Ahvenanmaalla on mennyt jo viisi astetta rikki ja manner-Suomessakin Tulliniemessä on neljä astetta, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula.

– Lauhtuminen jatkuu tästä. Itärajalle asti mennään nollan yläpuolelle aamuun mennessä, yötä pitkin lämpenee tämänhetkisestä.

Suomeen rantautuu Ruotsista uusi sadealue illan aikana, mutta suurin osa sateesta tulee Pohjois-Suomea lukuun ottamatta vetenä. Sisämaassa sade voi alkaa lumena, mutta muuttuu hyvin nopeasti vesisateeksi.

Lumen syvyyttä on tänään paikoin lisännyt kova tuuli, joka on saanut lumen kinostumaan. Merialueilla on päästy myrskylukemiin ja maallakin on tuullut paikoin 10–15 metriä sekunnissa.

Finnair joutui perumaan lentoja

Runsas lumentulo on sotkenut liikennettä muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa Finnairin keskiviikon lennoista yhdeksän oli peruttu kello 18:n aikaan, käy ilmi yhtiön nettisivuilta.

– Siellä on ollut yhden kiitotien kapasiteetti käytössä normaalin kolmen sijaan, kertoi Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä.

Kotimaan lennoista on peruttu esimerkiksi lennot Turusta ja Tampereelta Helsinki-Vantaalle. Ulkomaanlennoista oli kello 18:n aikaan peruttu esimerkiksi lentovuoro Brysseliin.

Lentokentällä on aamusta alkaen ollut myös useita viivästyksiä sekä lähtevissä että saapuvissa lennoissa. Finnair ilmoitti tiedottavansa viivästyksistä ja peruutuksista asiakkailleen tekstiviesteillä.

Finnair kehottaa asiakkaitaan tarkastamaan lentotietonsa myös beta-sivuiltaan tai puhelinsovelluksesta.

Kuolonkolari Kokemäellä

Junaliikenteessä oli kymmenen kaukojunavuoroa myöhässä kello 18:n aikaan. Lisäksi kaikki taajamajunat Seinäjoen ja Jyväskylän välillä on korvattu busseilla teknisen vian vuoksi.

Liikenneviraston rataliikennekeskuksen mukaan junia ovat viivästyttäneet lumesta johtuvat rataverkon vaihteisto-ongelmat eri puolilla Suomea. Ongelmia ilmeni esimerkiksi Keravalla ja Helsingin Ilmalassa.

Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä koko maassa lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Päivän tieliikenteessä kuoli henkilöautoa kuljettanut nainen valtatie kahdella Kokemäellä Satakunnassa. Naisen auto oli lähtenyt heittelehtimään ja törmännyt vastaan tulleen maastoauton keulaan kylki edellä, pelastuslaitos kertoi. Maastoautossa olleet kolme ihmistä loukkaantuivat lievästi.

Inarissa mitattiin aamulla Suomen tämän talven kylmin lukema, kun lämpömittari painui –36,8 asteeseen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkaslukema jäänee toistaiseksi ennätykseksi, koska sää lauhtuu.

STT

