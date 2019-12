Äitiyslomalta palannut työntekijä irtisanottiin heti – hovioikeus kumosi työnantajan edustajan saaman tuomion työsyrjinnästä

HELSINKI

Helsingin hovioikeus on kumonnut konepajayhtiö Metson työntekijän saaman tuomion työsyrjinnästä. Käräjäoikeus katsoi aikaisemmin, että esimiestehtävissä työskennellyt nainen syyllistyi työsyrjintään, kun irtisanoi äitiyslomalta palanneen naisen pian tämän palattua töihin. Esimiehen tehtäviin kuului työntekijöiden rekrytointi ja irtisanominen HR-osaston avustuksella.

Perusteena irtisanomiselle olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, ja vähennystarve firman rahoitusosastolta oli yksi henkilö. Käräjäoikeus katsoi, että nainen valikoitui irtisanottavaksi, koska hän oli käyttänyt oikeuttaan perhevapaisiin. Hovioikeus taas katsoi, että rahoitusosastolle jääneet muut työntekijät olivat kokemuksensa ja osaamisensa perusteella sopivampia tehtäviin.

Työntekijä oli ollut äitiysvapaalla vuodesta 2010 kevääseen 2016. Hän oli tiedustellut joulu-tammikuussa ennen töihin palaamista mahdollisuutta osittaiseen hoitovapaaseen. Esimies oli ilmoittanut jo maaliskuussa ennen työntekijän töihin palaamista, että työntekijän tehtävät olivat olennaisesti vähentyneet ja että hänen kanssaan käydään henkilökohtaiset yt-neuvottelut.

Kun työntekijä palasi töihin huhtikuun alussa, yt-neuvottelut aloitettiin samana päivänä ja kuun puolessa välissä työntekijälle ilmoitettiin, että hänen tehtävänsä lakkautetaan ja työsuhde päättyy elokuussa.

Työ muuttui vapaan aikana

Hovioikeus katsoi, ettei perhevapaalla olevalla työntekijällä ole ehdotonta oikeutta palata aikaisempaan työhönsä.

– Jos työnantajan toiminnassa on työntekijän työstä poissaolon aikana tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden vuoksi työnantaja ei voi perhevapaan päätyttyä tarjota työntekijälle aikaisempaa tai aikaisempaa työtä vastaavaa työtä (...) työsopimus voidaan irtisanoa taloudellisella ja tuotannollisella perusteella siten, että irtisanomisaika alkaa kulua perhevapaan päättymisestä.

Syytteestä vapautetun esimiehen mukaan firman rahoitusosaston rutiinityöt olivat vähentyneet ja muuttuneet enemmän asiantuntijatyöksi muun muassa automaation takia. Vakituiselle työntekijälle tarjottiin määräaikaista dokumenttiassistentin tehtävää, josta hän kieltäytyi.

Käräjäoikeus oli katsonut aiemmin, ettei työnantaja selvittänyt tarpeeksi mahdollisuutta tarjota irtisanottavalle muuta työtä, tai selvittänyt hänen kouluttamismahdollisuuksiaan asianmukaisesti.

Hovioikeus taas päätyi siihen, että työnantaja selvitti asianmukaisesti naisen soveltuvuutta ja kouluttamista yhtiössä avoinna oleviin tehtäviin. Hovioikeus katsoi, ettei työnantajalta voinut kohtuudella odottaa naisen kouluttamista tehtäviin, joihin tämä ei ollut kokemuksensa tai ammattitaitonsa perusteella sopiva.

– Näyttämättä on jäänyt, että (työntekijän) irtisanominen olisi johtunut hänen sukupuoleensa perustuvasta perhevapaan käytöstä taikka hänen halukkuudestaan osittaiseen hoitovapaaseen, oikeus totesi.

- - - - - - -

Korjattu aiempaa uutista klo 14.25. Jutusta on poistettu virheellinen maininta siitä, että Metson syytteestä vapautettu työntekijä olisi työskennellyt henkilöstöhallinnossa. Hän on työskennellyt esimiestehtävissä ja hänen tehtäviinsä on kuulunut työntekijöiden rekrytointi ja irtisanominen HR-osaston avustuksella.