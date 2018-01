Aikuistumisleiriläisiä vähän lapsettaa – Minttu Mustakallio ja Essi Hellén hakevat kasvukokemusta

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme lauantain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Viikossa aikuiseksi ***

Aikuistuminen on hankalaa. Sen huomaa nopeasti, jos vaikka käväisee netin keskustelusivuilla. Johanna Vuoksenmaan komediassa Minttu Mustakallio, Taneli Mäkelä, Iina Kuustonen ja muutama muu yrittää kypsymistä oikein henkisen kasvun leirillä. Irti arjesta on lähdetty, mutta omasta itsestä ei pääse eroon – eikä muista. Se on hyvä huomio. Elokuva käykin kiinnostavaksi silloin, kun pakonomainen hauskutus hellittää. (Suomi 2015)

MTV3 lauantai 13.1. klo 19.30

Space Cowboys ***

Avaruudessa ei kukaan kuule naksuvia niveliäsi. Se on ikämiehille riittävä syy lähteä maata kiertävälle radalle, ja Clint Eastwoodin seikkailussa saadaan toinenkin. Neuvostoajan satelliitti on suistunut radaltaan, ja sen aikaisen tekniikan parissa pärjäävät vain Eastwoodin, Tommy Lee Jonesin, James Garnerin ja Donald Sutherlandin tapaiset astronauttipapat. Kunhan vanhat kalavelat on ensin hilpeästi kuittailtu tieltä pois. (USA 2000)

TV2 lauantai 13.1. klo 20.00

Blitz – poliisimurhaaja ***

Clint Eastwoodista puheen ollen: Dirty Harryn perintöä on 2000-luvulla pitänyt uskollisimmin yllä britti Jason Statham. Tämäkin toimintajännäri on niin vahvasti asian ytimessä, että joku voi pitää sitä vanhan toistona. Sarjamurhaaja vainoaa Lontoon poliiseja, joten ylikonstaapeli Brantilla ja aisapari Porterilla (Paddy Considine) pitää kiirettä. Jälkimmäisen homouskin on kaiku Eastwoodin poliisijännäreistä. (Britannia 2001)

Hero lauantai 13.1. klo 21.00