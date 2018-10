Aidattuja yhteisöjä ei ole Suomessa

Valtiovarainministeri Petteri Orpo lähtee jälleen ehdolle eduskuntavaaleihin

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lähtee ehdolle kevään eduskuntavaaleihin. Orpo valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 vaaleissa, joten kuluva kausi on Orpon kolmas. Orpo on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri, ja hän on toiminut aiemmin maa- ja metsätalousministerinä ja sisäministerinä. Lue lisää