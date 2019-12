Aaton häirikkö saatetaan sievästi jäähylle – tapakonsultilta löytyy monta vinkkiä sopuisaan joulueloon

HELSINKI

Kaksi ohjenuoraa auttaa, kun jouluaaton vieton haluaa onnistuvan: pidä mielessä, että joulu on rauhan juhla ja ruokailutilanteessa herätä itsessäsi aito kiinnostus keskustelukumppaniasi kohtaan. Joulun kutsuvieras taas kunnioittaa talon tapoja.

– Isäntäväki on kutsunut koolle ihmisiä, jotka ovat kaikki tasavertaisia keskenään. Isännän ja emännän tehtävänä on johdattaa keskustelua ja tarkkailla, että jokainen pöydässä ottaa siihen osaa, sanoo tapakonsultti ja tietokirjailija Helena Valonen.

Hän työskenteli jo nuorena Suomen valtion edustustilaisuuksissa ja myöhemmin edustustoissa sekä yrityksissä, joissa kaikissa hänelle valkeni, kuinka pienillä asioilla on merkitystä onnistuneessa juhlakokonaisuudessa.

Valosen mukaan sosiaalista verkostoaan täytyy aktiivisesti aistia ja itseään tulee myös ikään kuin päivittää sosiaalisesti kehitysmielessä jatkuvasti. Tärkeintä on, ettei jumitu ennakkoasenteisiin.

– Hyvässä keskustelukulttuurissa otetaan asenne, että minä olen kiinnostunut sinusta, sinä olet kasvanut erilaisessa ympäristössä, minä haluan kuulla sinun tapojasi ja kuulla mistä nämä tavat tulevat, Valonen luonnehtii.

Unohda luotolle ostaminen

Lahjojen antamisen ja juhlapöydän tarjonnan kohdalla puhutaan usein rahallisista paineista.

– Pian eletään 2020-lukua. Jos vaikka ajatellaan, että ostetaan luotolla lahjoja, niin miksi näin pitäisi tehdä. Nyt on kivoja kierrätyskauppoja ja mielikuvitustaan voi käyttää, Valonen toteaa.

Lahjojen hankinta voi myös olla koko vuoden projekti. Niitä voi ostaa esimerkiksi alennusmyynneistä, kun sopivia tulee eteen. Marttaliitto ehdottaa sivuillaan myös herkkulahjojen valmistamista, käsitöitä tai aineettomampia elämyksiä, kursseja tai lahjoituksia eri kohteisiin.

Luottokorttia voi tulla mieleen käyttää myös kootessa joulupöydän tarjontaa supermarketista. Tätä Valonen ei myöskään suosittele.

Aiemmin saattoi olla kunnia-asia laittaa tarjolle mahdollisimman montaa sorttia, mutta nykyään ihmiset eivät sellaista edes kaipaa. Keskittyä voi hyvin joihinkin tiettyihin ruokalajeihin.

Kunnioita toisen ruokalautasta

Tapakonsultti Arja Porvali kertoo suomalaisten jouluperinteiden muutoksesta ruokapöydän tarjonnan, saunan ja lahjojen avaamisen suhteen. Esimerkiksi veganismi ja muut kasvisruokavaliot ovat yleistyneet, joten kinkku lisukkeineen ei tyydytä yhä useamman nälkää.

Toisen valintoja tulee kunnioittaa.

– Kenenkään ruokavaliota ei ole tarpeen tarkkailla ja kommentoida. Joku syö kinkkua, toinen maksalaatikkoa, toinen pelkkää kalaa tai kasvista. Emme myöskään kauhistele kaloreita, vaan otamme ruokaa lautaselle, Helena Valonen ohjeistaa.

Hän muistuttaa, että erityisen kaloripitoista lajia voi ottaa halutessaan vain maistiaisiksi.

Ruokaillessa keskitytään läsnäolevaan seuraan. Älypuhelinten käytön perusperiaatteena on, ettei puhelu mene henkilökohtaisen tapaamisen yli.

Juhlapöydän menun ohella pukeutumissäännöt ja mahdollinen joulupukin käynti ovat perheiden sisällä ratkaistavia asioita. Kotona perhe määrittää, onko joulun vietossa yllä pyjama vai juhlapuku. Ravintolaan mennessä ja kutsutilaisuuksissa noudatetaan tilannepukeutumisen sääntöjä.

Joulun viettoon on tullut uusioperheiden ja eri kansallisuuksien myötä monimuotoisuutta ylipäänsä. Joulutapojen noudattaminen riippuu siitäkin, kuka tahtoo nojata perinteisiin ja kuinka paljon.

Pukin voi kutsua jännityksen vuoksi

– Aikoinaan saunassa käynti perhekunnittain kuului jouluperinteeseen, mutta nyt miehet käyvät erikseen ja naiset erikseen. Aika monet nuoret eivät enää suhtaudu saunaan samoin kuin vanhemmat, eikä heille sauna edes ole välttämättä tätä päivää, Porvali on huomannut.

Jouluaaton lahjat on perinteisesti jaettu vasta ruokailun jälkeen, mutta tästä on Porvalin mukaan lipsuttu niin, että ja pukki voi tulla käymään jo ruokailua ennen. Näin aikuiset voivat ajatella lasten rauhoittuvan ja ruokailutilanteen onnistuvan paremmin.

Joulupukki ei edes välttämättä käy joka kodissa, mutta ainakin Valosta kutkuttaa tilanteen tuoma jännitys:

– Suomalaisena aikuisena lapsena, kahden aikuisen tyttären äitinä ja serkusparvessa jouluja viettäneenä täytyy todeta, että olihan se täpinää, kun joulupukkia odotettiin, hän sanoo.

– Muistan yhden joulun mummulassa, kun vanhempi tyttäreni oli nelivuotias ja niin jännittynyt, että hän hyppi tasajalkaa mummun ja papan sängyssä. En ollut koskaan kuullut hänen kiroavan, mutta silloin tuli kirosana joka hypyllä. Meidän aikuisten piti mennä piiloon nauramaan, muuta ei pystynyt oikein tekemään, Valonen sanoo. Tilanne naurattaa häntä yhä.

"Ei sahtia väkevämpää"

Porvali kertoo, että alkoholi on perinteisesti kuulunut jouluun sahdin muodossa, mutta väkevien juomien tarjoilua hän ei kannata siksi, että joulu on perhejuhla ja mukana on lapsia. Samoilla linjoilla on Valonen.

– Liika alkoholin käyttö kertoo ahdistuksesta ja jännityksestä. Jouluaatto ei ole tilanne, jossa omia sisäisiä patoutumia käydään läpi, vaan ne terapoidaan arjessa etukäteen ja perheen keskuudessa avoimesti puhumalla, Valonen painottaa.

Jouluaaton juhlan isäntäväen ei kuulu provosoitua, kauhistella tai ihmetellä pöytäkeskustelua.

Jos aattona pöydässä lapsi alkaa kiukutella tai joku aikuinen alkaa häiritä yleistä viihtyvyyttä, läheisin henkilö voi pyytää häntä sivuun keskustelemaan asiasta. Häirikölle tulee tehdä selväksi, ettei tilanteessa sovi riidellä, vaan joulumieltä halutaan pitää yllä.

Odota vieraita armollisesti

Joulukirkossa ja hautausmaalla käymisen traditiot Valonen määrittää tervehtimiskulttuuria vastaaviksi. Hän pitää hyvänä sitä, että lapset saavat kasvaa laajempiin kulttuurisiin perinteisiin. Lähiomaisia voi muistaa jokainen tavallaan.

Sen osalta, kuka liikennöi kenenkin luokse aattoillaksi ja muiksi joulupyhiksi, Valonen muistuttaa suhteellisuuden tajusta.

Aikuiset lapset voivat esimerkiksi asua toisella puolella Suomea työn vuoksi ja heillä voi olla pieniä lapsia. Tällöin voi ajatella, että he soittavat vaikkapa videopuhelun, jossa sovitaan näkemisestä myöhemmin vuoden aikana.

– Annetaan tilaa lähipiirille kasvaa rakkaudellisesti ja rennosti, Valonen linjaa.

Porvali antaa vielä joulukukkien osalta vinkin, ettei ainakaan voimakkaan tuoksuista hyasinttia ole hyvä viedä tuliaisina toisen ihmisen kotiin, vaan kannattaa suosia hajuttomia vaihtoehtoja. Tuoksuva kukka voi osoittautua sopimattomaksi esimerkiksi tuoksuherkkyyden ja migreenin takia.