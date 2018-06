Aarnion puolustus aloitti loppulausuntonsa: kyse ollut tietolähdetoiminnasta, huumemääriäkään ei ole voitu todentaa

HELSINKI

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion puolustus on alkanut käydä läpi omaa loppulausuntoaan Helsingin hovioikeudessa.

Aarnio on toistuvasti kiistänyt rikokset, joista hänet on tuomittu, ja Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi aloitti aamuyhdeksän jälkeen käymään läpi puolustuksen näkökulmaa laajaan, yhdeksän kuukautta kestäneeseen oikeudenkäyntiin.

– Keskiössä on Helsingin huumerikosyksikön tietolähdetoiminta ja se, miten sitä on hoidettu, Leppiniemi toisti puolustuksen näkökulman.

Puolustuksen mukaan kokonaisuus, jota hovioikeudessa on käsitelty, ei ole liittynyt millään tavalla juttuihin.

– Asia ei voi tulla ratkaistuksi sillä tavalla, kun käräjäoikeus on sen ratkaissut.

Syyttäjien loppulausunnot kuultiin aiemmin tällä viikolla.

Puolustus: huumemääriä ei voitu todentaa

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2016 Aarniolle 10 vuoden vankeusrangaistukset muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.

Käräjäoikeus arvioi, että Aarnio on niin sanottu Pasilan mies, joka järjesteli lukuisia huumetynnyreitä Suomeen 2010-luvun alussa. Huumetynnyreissä on syytteiden mukaan ollut satoja kiloja hasista.

Aarnio on liitetty juttuihin lukuisin puhelimin ja liittymin, jotka ovat olleet hänen käytössään. Aarnion hallusta löydettiin kotietsinnöissä lukuisia puhelimia. Aarnion puolustuksen mukaan puhelimet ovat olleet Helsingin huumepoliisin käytössä olleita tietolähdetoimintaan liittyviä puhelimia.

Aarnion puolustus keskittyi aamulla käsittelemään huumetynnyreitä, joihin liittyen Aarnio tuomittiin. Puolustuksen mukaan syyttäjät eivät ole voineet todentaa, mitä huumeita joissain tynnyreistä on ollut.

Aarnio sai muun muassa tuomion viidestä törkeästä huumausainerikoksesta, joihin liittyi huumetynnyreitä. Yksi tynnyreistä oli valelähetys, johon Hollannin poliisi ja keskusrikospoliisi olivat korvanneet huumeita valepaketeilla. Kyseisessä tynnyrissä huumeita oli ollut 140 kiloa ennen sen takavarikkoa.

– Kukaan henkilö ei ole nähnyt ensimmäisen neljän tynnyrin sisältöjä. Ei ole kertomusta siitä, onko tynnyreissä ollut huumausainetta, Leppiniemi totesi viitaten muihin tynnyreihin.

Aarnion puolustus on hovioikeudessa vedonnut vastaavankaltaisiin tynnyreihin, joita on Hollannista lähetetty Tanskaan ja Britanniaan 2011–2012. Vastaavissa tynnyreissä on ollut huomattavasti vähemmän ja erityyppisiä huumeita, kuin mihin käräjäoikeus päätyi.

Puolustuksen mukaan oikeudella pitäisi olla myös muuta näyttöä huumeista, jos huumeita ei ole saatu takavarikoitua.

Loppulausunnot päättyvät ensi viikolla

Huumerikoksista 10 vuoden vankeustuomion sai kokonaisuudessa myös United Brotherhood -jengin entinen päällikkö Keijo Vilhunen .

Vilhunen ei ollut paikalla aamulla, kun Aarnion loppulausunnon käsittely alkoi. Hänen loppulausuntonsa vuoro on ensi viikolla, hovioikeuden viimeisenä käsittelypäivänä.

Aarniolla on myös lainvoimainen tuomio niin sanottuun seurantalaiteyhtiö Trevociin liittyvästä haarasta.