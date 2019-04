Äärioikeistoa kokoontui turkulaiseen ravintolaan Awakening-kokoukseen

TURKU

Turkulainen ravintola pyytää anteeksi, että se vuokrasi tilojaan äärioikeistolaiselle tapahtumalle. Ravintoloitsijan mukaan tilaisuuden luonne alkoi selvitä ravintolan johdolle vasta lauantaina, kun Awakening-tapahtuman järjestelyt alkoivat.

– Ravintolan varaus oli tehty jo viime syksynä. Silloin mikään ei viitannut siihen, että kyseessä olisi arvojemme vastainen tilaisuus. Koetimme tänään saada asiaa selville asiakkaalta, kun epäilyksemme heräsivät. Emme kuitenkaan saaneet selvää vastausta. Vasta poliisin yhteydenotto varmisti asian, Suomalainen pohja -ravintolan ravintoloitsija Jani Hellström sanoi lauantai-iltana lähettämässään tiedotteessa.

Hellström sanoi aiemmin STT:lle, että äärioikeiston tilaisuutta ei olisi otettu ravintolaan, jos siitä olisi tiedetty etukäteen. Ravintolalla ei ole minkäänlaisia yhteyksiä tapahtuman järjestäjiin, Hellström sanoo tiedotteessa.

– Sanoudumme luonnollisesti irti kaikista kytkennöistä järjestäjätahoon. Aiomme jatkossa olla entistä tarkempia sen suhteen, millaisia tilaisuuksia ravintolassamme järjestetään. Olen erittäin pahoillani tapahtuneesta.

Turun keskustassa Aurakadulla sijaitseva ravintola on saanut jonkin verran vihapostia, tiedotteessa sanotaan.

Varaus yksityishenkilön nimissä

Hellström kertoi aiemmin, että paikalla oli noin 70 äärioikeistolaista. Kokoontuminen ravintolassa alkoi kello 14 iltapäivällä. Varauksesta ei Hellströmin mukaan käynyt ilmi tapahtuman todellinen luonne.

– Tänä aamuna en tiennyt, että he ovat tänne tulossa. Yksityishenkilö on varannut tilan, ja puolenpäivän aikaan selvisi, että täällä on tällainen tilaisuus, Hellström sanoo.

Äärioikeistolaisilla on ollut ravintolassa puhujia, mutta muuten erityisempää ohjelmaa ei ilmeisesti ole ollut.

Ravintoloitsijan mukaan tapahtuma sujui ilman järjestyshäiriöitä. Poliisi päivysti lähellä ravintolaa koko päivän.

Tilaisuudesta ravintolassa uutisoi ensin Turun Sanomat.

Lounais-Suomen poliisi ei ole ottanut kantaa Awakening-kokoukseen liittyviin STT:n kysymyksiin.

