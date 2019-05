Äänestäjien pelätään jäävän kotiin Pohjois-Makedonian presidentinvaaleissa

Balkanilla Pohjois-Makedoniassa pitäisi valita tänään sunnuntaina maalle uusi presidentti, mutta maassa pelätään nyt, että ihmiset eivät vaivaudu vaaliuurnille. Jos näin käy, edessä voi olla uusien vaalien järjestäminen.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella vain 41,6 prosenttia äänestäjistä käytti äänioikeuttaan. Jos äänestysaktiivisuus jää alle 40 prosentin, vaalitulos ei ole hyväksyttävä. Siinä tapauksessa parlamentin puhemiehestä tulisi väliaikainen presidentti seuraaviin vaaleihin saakka.

Osa äänestäjistä on jo ilmoittanut boikotoivansa vaaleja nimikiistan vuoksi. Entinen Jugoslavian tasavalta muutti nimensä Makedoniasta Pohjois-Makedoniaksi naapurimaa Kreikan painostuksesta aiemmin tänä vuonna. Kreikka on jo vuosikymmenien ajan vaatinut maata muuttamaan nimensä, jotta se ei sekoittuisi Pohjois-Kreikassa sijaitsevaan Makedonian maakuntaan.

Yksi vaaleja boikotoivista on 47-vuotias hammaslääkäri Dejan Temelkovski.

– Miksi äänestäisin? Sehän tarkoittaisi sitä, että hyväksyisin nimenmuutoksen, hän totesi.

– Jättämättä presidentin valitsematta lähetämme poliitikoille viesti, että nyt riittää.

Nimenmuutoksen myötä Makedonialle voi avautua ovi sotilasliitto Natoon ja Euroopan unionin jäsenyyteen. Nimenmuutos jakaa mielipiteitä, ja kiista siitä on samalla jättänyt jalkoihinsa muita tärkeitä vaaliteemoja.

Kaksi professoria vastakkain

Arviolta 1,8 miljoonan äänestäjän on tänään valittava kahden ehdokkaan väliltä, jotka molemmat ovat taustaltaan yliopiston professoreita. Vastakkain ovat hallituksen tukema, vasemmiston ehdokas Stevo Pendarovski ja keskustaoikeistolaisen ja kristillisdemokraattisen VMRO-DPMNE -puolueen Gordana Siljanovska-Davkova.

Pendarovski otti niukan johdon ensimmäisen kierroksen äänestyksessä kaksi viikkoa sitten. Politiikan tutkijat arvelevat, että Pendarovskin taakse saattavat asettua nyt Albanian toiseksi suurimman puolueen äänestäjät, sillä heidän ehdokkaansa Blerim Reka ei päässyt toiselle kierrokselle

Pendarovski kannatti nimenmuutosta ja on myös Nato- ja EU-myönteinen. Siljanovska-Davkova puolestaan vastusti nimenmuutosta mutta kannattaa EU-jäsenyyttä. Hän on myös syyttänyt hallitusta epäonnistumisesta taloudellisissa uudistuksissa.

– Olemme puolimatkassa kohti Naton jäsenyyttä ja kahden kuulauden kuluessa odotettavissa on jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa, Pendarovski totesi kannattajilleen puhetilaisuudessa.

"Monet jäävät todennäköisesti kotiin"

Presidentin virka on lähinnä seremoniallinen Pohjois-Makedoniassa, mutta tuleva presidentti on armeijan ylipäällikkö ja hänellä on veto-oikeus lainsäädäntöön. Väistyvä presidentti on oikeistolainen presidentti Gjeorge Ivanov.

– Valtaapitävän liittoutuman kannattajat ovat pettyneitä odottamaan uudistuksia, kun taas opposition kannattajat eivät usko ehdokkaansa voittoon, joten monet jäävät todennäköisesti kotiin, sanoi analyytikko Peter Arsovski uutistoimisto Reutersille.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat tänään kello 20 Suomen aikaa. Alustavia tuloksia voidaan odottaa kahden tunnin kuluttua.