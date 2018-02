91 tuntia ruuhkissa istumista vuodessa Moskovassa — Helsingin liikenne on moskovalaisten taivas

Moskovan liikenne on maailman toiseksi pahin Los Angelesin jälkeen. Helsingin, Turun ja Tampereen liikenneruuhkat ovat kaukana maailman pahimmista liikenneruuhkista.

Moskovan liikenne on maailman toiseksi pahin Los Angelesin jälkeen, kun liikenneruuhkia mitataan ihmisten autoissa viettämän ajan perusteella. Moskovassa ihmiset istuvat autoissaan 91 tuntia vuodessa eli saman verran kuin New Yorkissa, mutta pisimpään peltikuoren vankeina ovat Los Angelesin autoilijat. He istuvat ruuhkissa 102 tuntia. Prosentuaalisesti ruuhkissa kuluu aikaa 12 prosenttia koko ajasta auton sisällä. Moskovassa vastaava luku on 26, mutta Magnitogorskissa Uralin itäpuolella se on peräti 44 prosenttia. Siellä autoilijat istuvat puolet autossa oloajastaan ruuhkassa.

Tiedot käyvät ilmi INRIX-tutkimuslaitoksen tuoreimmasta julkaisusta, jossa on mitattu liikenneruuhkia 38 maasta ja lähes 1?400 kaupungista viime vuonna. Helsinki, Turku ja Tampere ovat autoilijoiden taivaita verrattuna moneen maailman suureen kaupunkiin. Helsingissä ruuhkissa vietetään 24 tuntia vuodessa, Turussa 15 tuntia ja Tampereella 14. Helsinki on ruuhkineen sijalla 242, Turku 528 ja Tampere 573 maailmassa.

Moskovalaiset kutsuvat liikenneruuhkiaan legendaarisiksi, mutta ruuhkat alkoivat vasta, kun Neuvostovalta kaatui vuonna 1992. Sen jälkeen kaikki halusivat auton. Nyt Moskovan kaupungin johdon suurena huolena ovat metrot ja bussit, joita kaupungin asukkaat eivät käytä enemmän. Moni moskovalainen ei suostu luopumaan oman auton käytöstä.

Pietarissa autoilu on helpompaa kuin Moskovassa, mutta sielläkin ihmiset viettävät ruuhkissa 54 tuntia. Muutkaan venäläiset suuret kaupungit eivät ole pärjänneet sen paremmin: Krasnodarissa ruuhkissa hukattu aika on 57 tuntia.

Liikennettä on yritetty parantaa Moskovassa monilla eri toimilla. Parkkipaikkojen määrää on rajoitettu, parkkimaksuja on nostettu sekä uusia teitä on rakennettu, mutta mikään ei tunnu ratkaisevan ruuhkautumisen ongelmaa.

Vuoteen 1992 saakka Moskovan kaupungin liikenteestä vastaavat virkamiehet ajattelivat, että teiden lisääminen auttaisi liikenneruuhkiin. Vuonna 1990 kaupunkia kiertävä kehätie uudistettiin ja kaupunkiin rakennettiin kolmaskin kehätie, mutta autojen määrä vain lisääntyi nopeasti.

Presidentti Vladimir Putin erotti vuonna 2010 Moskovan pitkäaikaisen kaupungin johtajan Juri Lužkovin osittain Moskovan liikenteen ongelmien vuoksi. Uusi kaupunginjohtaja Sergei Sobyanin on ottanut julkisen liikenteen kehittämisen etusijalle. Metroasemia on tehty lisää ja metrovaunuja on uudistettu. Kaduilla on lisää busseja ja trollikoita, maksullinen pysäköinti on lisääntynyt ja julkisessa liikenteessä on siirrytty siihen, että kertalipuilla pääsee kaikille alueille. Silti Moskova komeilee toiseksi ruuhkaisimman kaupungin listalla. Ruuhkaisen kaupungin maineessa olevassa Méxicossakin ihmiset ovat liikenneruuhkissa vain 54 tuntia verrattuna Moskovan 91 tuntiin.